Описание

Godox Knowled C7R является близкой копией лампочки Aputure Accent B7c, выпущенной в 2020 году. Все основные характеристики схожие: цоколь Е27, мощность 7 Вт, диапазон цветовой температуры 2000 – 10 000 К, цветной RGB режим, дистанционное управление со смартфона и встроенный аккумулятор, которого хватает приблизительно на 1 час работы с максимальной яркостью. Основным отличием от бытовых «умных лампочек» является большая яркость при работе в RGB режиме, более удобное мобильное приложение и возможность автономной работы без подключения к сети.

Надежный свет

Креативная лампа C7R обеспечивает стабильную яркость освещения независимо от температуры или уровня заряда батареи, что гарантирует надежность работы во время съемки. Благодаря регулируемой цветовой температуре от 2000K до 10000K и регулировке пурпурно-зеленого баланса этот осветитель органично сочетается с другими источниками света на съемочной площадке, придавая кадрам глубину и визуальный эффект.

Любое настроение

С помощью цветного RGB режима можно создать нужную атмосферу в кадре или выразить какую-либо эмоцию, от умиротворения до тревоги или грусти.

Форма обычной лампочки

Godox C7R можно установить в обычные люстры, бра, торшеры и другие светильники. При этом вы сможете дистанционно включать и выключать свет, менять цвет освещения, включать мерцающий режим «неисправной лампочки» и так далее.

Мобильное приложение для абсолютного контроля

Приложение Godox Light версии 3.0 позволяет группировать осветители, плавно регулировать яркость в диапазоне 0-100, устанавливать цветовую температуру в диапазоне от 2000K до 10000K и регулировать баланс пурпурно-зеленого. Кроме того, в приложении предусмотрено несколько режимов настройки цвета освещения, включая HSI, RGB, Gel и Color Picker, а также 14 встроенных световых спецэффектов, которые можно индивидуально настраивать.

Кинематографическое освещение

Обладая высоким показателем индексов CRI 96 и TLCI 98, осветитель обеспечивает яркое освещение без мерцания и с правильной цветопередачей. Этот осветитель позволит поднять качество вашей съемки до кинематографического уровня.

Несколько вариантов питания

Godox C7R может работать с питанием от цоколя E27 бытового светильника, от встроенного аккумулятора, а также с питанием через USB-C разъем. Аккумулятора хватает приблизительно на 1 час работы с максимальной яркостью.

Освещение - это просто

Усовершенствуйте свою систему освещения с помощью дополнительных аксессуаров: круглый рассеиватель-отражатель CR-B01 позволяет легко регулировать распределение света и яркость луча. Магнитное крепление CR-LS поможет без дополнительных инструментов закрепить лампочку на металлических поверхностях, что отлично подойдет для быстрого монтажа освещения на съемочной площадке.

Осветители Godox Knowled C7R продаются как поштучно, так и комплектами по 8 штук с зарядным кейсом и аксессуарами.