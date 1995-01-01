Описание

Комплект ламп-осветителей с цоколем E27 для творческой кино- или видеосъемки съемки: зарядный кейс, входящий в комплект C7R-K8, обеспечивает портативную беспроводную зарядку для восьми светодиодных ламп C7R, делая работу с освещением на съемочной площадке более простой и эффективной. Зарядный кейс изготовлен из ударопрочного пластика и вмещает в себя не только 8 осветительных приборов, но и весь комплект аксессуаров к ним.

Всегда готов к работе

Заряжайте восемь ламп C7R одновременно, обеспечивая непрерывность процесса освещения на съемочной площадке. Просто вставьте лампы в зарядный кейс для быстрой зарядки без проводов.

Надежная система хранения

Кейс, рассчитанный на длительный срок службы, позволяет надежно хранить и безопасно транспортировать лампы C7R.

Аксессуары в комплекте

В комплект входят рассеиватели, чехлы, два кабеля USB-C и кабель питания. Вместительный кейс позволяет аккуратно организовать хранение и предоставляет удобный доступ к оборудованию.

C7R дарит свободу освещения

Лампы C7R оснащены встроенным аккумулятором, обеспечивая универсальное и надежное освещение в любом месте, что открывает широкие творческие возможности.

Цоколь E27

Комплект C7R-K8B предназначены для ламп с цоколем E27. Такой тип монтажа позволяет органично встроить осветительный прибор в съемочную сцену.

Особенности:

Восемь ламп-осветителей Godox Knowled C7R, мощность каждой 10Вт;

Освещенность каждой лампы до 360 люкс на расстоянии 0.5 м;

Режимы работы - CCT / HSI / RGB / Color Filter / Color Picker/ FX

Широчайший диапазон регулировки цветовой температуры (CCT) от от 2000K до 10000K;

Сверхвысокий индекс цветопередачи: средний CRI>96, средний TLCI>97

14 режимов эффектов FX (RGB-цикл, вечеринка, вспышка, молния, облачность, сломанная лампа, TV, свеча, огонь, фейерверк, взрыв, сварка, полицейская машина, SOS)

Подходит для освещения профессиональных кино- и телевизионных съемок, студийной съемки и т.д.;

В комплект входят кабели Type-С, зарядный кейс с адаптером питания и отражатели-рассеиватели.

Характеристики:

Модель: Godox Knowled C7R-K8

Godox Knowled C7R-K8 Мощность: макс.10Вт

макс.10Вт Тип цоколя: E27

E27 Цветовая температура: (регулируется с помощью мобильного приложения) 2000K~10000K

2000K~10000K Индекс TLCI: ≥97

≥97 Индекс CRI: ≥96

≥96 Яркость: (регулируется с помощью мобильного приложения) 0%-100%

0%-100% Освещенность: (100% яркости и 5500K CCT) ~360лк (0.5м) ~101лк (1м)

~360лк (0.5м) ~101лк (1м) Режимы работы 6 режимов: CCT, HSI, RGB, ColorFilter, Color Picker, FX

6 режимов: CCT, HSI, RGB, ColorFilter, Color Picker, FX Световые эффекты: 14 эффектов

14 эффектов Способ управления: Мобильное приложение через Bluetooth/панель управления на корпусе

Мобильное приложение через Bluetooth/панель управления на корпусе Питание: От сети / встроенного аккумулятора

От сети / встроенного аккумулятора Размеры лампы: 73 x 73 x 136 мм

73 x 73 x 136 мм Вес лампы: 256 г

256 г Размер кейса: 360 х 310 х 195 мм

360 х 310 х 195 мм Вес комплекта с кейсом: 5,1 кг

5,1 кг Размер упаковки: 365 х 315 х 200 мм

365 х 315 х 200 мм Вес с упаковкой: 5,5 кг

Комплектация: