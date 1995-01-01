Комплект Godox Knowled C7R-K8, светодиодный, RGBWW, 8х10 Вт
Код товара : УТ-00074753
Артикул : 31277
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Комплект ламп-осветителей с цоколем E27 для творческой кино- или видеосъемки съемки: зарядный кейс, входящий в комплект C7R-K8, обеспечивает портативную беспроводную зарядку для восьми светодиодных ламп C7R, делая работу с освещением на съемочной площадке более простой и эффективной. Зарядный кейс изготовлен из ударопрочного пластика и вмещает в себя не только 8 осветительных приборов, но и весь комплект аксессуаров к ним.
Всегда готов к работе
Заряжайте восемь ламп C7R одновременно, обеспечивая непрерывность процесса освещения на съемочной площадке. Просто вставьте лампы в зарядный кейс для быстрой зарядки без проводов.
Надежная система хранения
Кейс, рассчитанный на длительный срок службы, позволяет надежно хранить и безопасно транспортировать лампы C7R.
Аксессуары в комплекте
В комплект входят рассеиватели, чехлы, два кабеля USB-C и кабель питания. Вместительный кейс позволяет аккуратно организовать хранение и предоставляет удобный доступ к оборудованию.
C7R дарит свободу освещения
Лампы C7R оснащены встроенным аккумулятором, обеспечивая универсальное и надежное освещение в любом месте, что открывает широкие творческие возможности.
Цоколь E27
Комплект C7R-K8B предназначены для ламп с цоколем E27. Такой тип монтажа позволяет органично встроить осветительный прибор в съемочную сцену.
Особенности:
- Восемь ламп-осветителей Godox Knowled C7R, мощность каждой 10Вт;
- Освещенность каждой лампы до 360 люкс на расстоянии 0.5 м;
- Режимы работы - CCT / HSI / RGB / Color Filter / Color Picker/ FX
- Широчайший диапазон регулировки цветовой температуры (CCT) от от 2000K до 10000K;
- Сверхвысокий индекс цветопередачи: средний CRI>96, средний TLCI>97
- 14 режимов эффектов FX (RGB-цикл, вечеринка, вспышка, молния, облачность, сломанная лампа, TV, свеча, огонь, фейерверк, взрыв, сварка, полицейская машина, SOS)
- Подходит для освещения профессиональных кино- и телевизионных съемок, студийной съемки и т.д.;
- В комплект входят кабели Type-С, зарядный кейс с адаптером питания и отражатели-рассеиватели.
- Модель: Godox Knowled C7R-K8
- Мощность: макс.10Вт
- Тип цоколя: E27
- Цветовая температура: (регулируется с помощью мобильного приложения) 2000K~10000K
- Индекс TLCI: ≥97
- Индекс CRI: ≥96
- Яркость: (регулируется с помощью мобильного приложения) 0%-100%
- Освещенность: (100% яркости и 5500K CCT) ~360лк (0.5м) ~101лк (1м)
- Режимы работы 6 режимов: CCT, HSI, RGB, ColorFilter, Color Picker, FX
- Световые эффекты: 14 эффектов
- Способ управления: Мобильное приложение через Bluetooth/панель управления на корпусе
- Питание: От сети / встроенного аккумулятора
- Размеры лампы: 73 x 73 x 136 мм
- Вес лампы: 256 г
- Размер кейса: 360 х 310 х 195 мм
- Вес комплекта с кейсом: 5,1 кг
- Размер упаковки: 365 х 315 х 200 мм
- Вес с упаковкой: 5,5 кг
- C7R Лампа-осветитель - 8 шт
- CR-B01 Круглый рассеиватель-отражатель - 8 шт
- C7R-C8B Зарядный кейс для восьми ламп-осветителей C7R - 1 шт
- Чехол для аксессуаров - 2 шт
- Кабель питания 1,5 м для зарядного кейса - 1 шт
- Кабель Type-C - 2 шт
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