Описание

Godox Knowled C10R-K8 – это комплект, включающий в себя восемь уникальных ярких RGBWW-осветителей Godox Knowled C10R. В комплектацию также входят – кейс для транспортировки и хранения восьми ламп и отражатели-рассеиватели для каждой лампы. Лампы-осветители C10R с универсальным цоколем E27 могут имитировать привычные источники освещения или служить для создания креативной схемы света при профессиональной фото-видеосъемке в кино или на телевидении.

Godox Knowled C10R универсальна, удобна в использовании, имеет высокую мощность, точную цветопередачу, шесть режимов работы (режим биколорного света CCT, режимы цветного света HIS и RGB, режим Color Filter и Color Picker, режим спецэффектов FX), поддерживает управление по Bluetooth (приложение Godox Light 3.0).

Особенности:

Восемь ламп-осветителей Godox Knowled C10R, мощность каждой 12Вт;

Освещенность каждой лампы до 470 люкс на расстоянии 0.5 м;

Режимы работы - CCT / HSI / RGB / Color Filter / Color Picker/ FX

Широчайший диапазон регулировки цветовой температуры (CCT) от от 2000K до 10000K;

Сверхвысокий индекс цветопередачи: средний CRI>96, средний TLCI>97

14 режимов эффектов FX (RGB-цикл, вечеринка, вспышка, молния, облачность, сломанная лампа, TV, свеча, огонь, фейерверк, взрыв, сварка, полицейская машина, SOS)

Подходит для освещения профессиональных кино- и телевизионных съемок, студийной съемки и т.д.;

В комплект входят кабели Type-С, кейс и отражатели-рассеиватели.

Характеристики:

Модель: Godox Knowled C10R-K8

Godox Knowled C10R-K8 Мощность: макс.12Вт

макс.12Вт Тип цоколя: E27

E27 Цветовая температура: (регулируется с помощью мобильного приложения) 2000K~10000K

2000K~10000K Индекс TLCI: ≥ 97

≥ 97 Индекс CRI: ≥ 96

≥ 96 Яркость: (регулируется с помощью мобильного приложения) 0%-100%

0%-100% Освещенность: (100% яркости и 5500K CCT) ~470лк (0.5м) ~130лк (1м)

~470лк (0.5м) ~130лк (1м) Режимы работы: 6 режимов: CCT, HSI, RGB, ColorFilter, Color Picker, FX

6 режимов: CCT, HSI, RGB, ColorFilter, Color Picker, FX Световые эффекты: 14 эффектов

14 эффектов Способ управления: Мобильное приложение через Bluetooth/панель управления на корпусе

Мобильное приложение через Bluetooth/панель управления на корпусе Питание: От сети / встроенного аккумулятора

От сети / встроенного аккумулятора Размеры лампы: 73 x 73 x 136 мм

73 x 73 x 136 мм Вес лампы: 256 г

256 г Размер кейса: 360 х 310 х 195 мм

360 х 310 х 195 мм Вес комплекта с кейсом: 5,1 кг

5,1 кг Размер упаковки: 365 х 315 х 200 мм

365 х 315 х 200 мм Вес с упаковкой: 5,5 кг

Комплектация: