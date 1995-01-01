Комплект Godox Knowled C10R-K8, светодиодный, RGBWW, 8х12 Вт
Код товара : УТ-00074752
Артикул : 31278
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Godox Knowled C10R-K8 – это комплект, включающий в себя восемь уникальных ярких RGBWW-осветителей Godox Knowled C10R. В комплектацию также входят – кейс для транспортировки и хранения восьми ламп и отражатели-рассеиватели для каждой лампы. Лампы-осветители C10R с универсальным цоколем E27 могут имитировать привычные источники освещения или служить для создания креативной схемы света при профессиональной фото-видеосъемке в кино или на телевидении.
Godox Knowled C10R универсальна, удобна в использовании, имеет высокую мощность, точную цветопередачу, шесть режимов работы (режим биколорного света CCT, режимы цветного света HIS и RGB, режим Color Filter и Color Picker, режим спецэффектов FX), поддерживает управление по Bluetooth (приложение Godox Light 3.0).
Особенности:
- Восемь ламп-осветителей Godox Knowled C10R, мощность каждой 12Вт;
- Освещенность каждой лампы до 470 люкс на расстоянии 0.5 м;
- Режимы работы - CCT / HSI / RGB / Color Filter / Color Picker/ FX
- Широчайший диапазон регулировки цветовой температуры (CCT) от от 2000K до 10000K;
- Сверхвысокий индекс цветопередачи: средний CRI>96, средний TLCI>97
- 14 режимов эффектов FX (RGB-цикл, вечеринка, вспышка, молния, облачность, сломанная лампа, TV, свеча, огонь, фейерверк, взрыв, сварка, полицейская машина, SOS)
- Подходит для освещения профессиональных кино- и телевизионных съемок, студийной съемки и т.д.;
- В комплект входят кабели Type-С, кейс и отражатели-рассеиватели.
- Модель: Godox Knowled C10R-K8
- Мощность: макс.12Вт
- Тип цоколя: E27
- Цветовая температура: (регулируется с помощью мобильного приложения) 2000K~10000K
- Индекс TLCI: ≥ 97
- Индекс CRI: ≥ 96
- Яркость: (регулируется с помощью мобильного приложения) 0%-100%
- Освещенность: (100% яркости и 5500K CCT) ~470лк (0.5м) ~130лк (1м)
- Режимы работы: 6 режимов: CCT, HSI, RGB, ColorFilter, Color Picker, FX
- Световые эффекты: 14 эффектов
- Способ управления: Мобильное приложение через Bluetooth/панель управления на корпусе
- Питание: От сети / встроенного аккумулятора
- Размеры лампы: 73 x 73 x 136 мм
- Вес лампы: 256 г
- Размер кейса: 360 х 310 х 195 мм
- Вес комплекта с кейсом: 5,1 кг
- Размер упаковки: 365 х 315 х 200 мм
- Вес с упаковкой: 5,5 кг
- C10R Лампа-осветитель - 8 шт
- CR-B01 Круглый рассеиватель-отражатель - 8 шт
- СВ97 Сумка для хранения - 1 шт
- Чехол для аксессуаров - 2 шт
- Кабель Type-C - 2 шт
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