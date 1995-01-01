Вспышка Godox iT30 Pro N накамерная для Nikon
Товар не найден
Описание
Godox iT30 Pro – это более продвинутая и богатая функциями версия вспышки iT20. Здесь добавлено беспроводное управление (и ведомый, и ведущий режим), высокоскоростная синхронизация до 1/8000 с (HSS), режим стробоскопа и встроенный широкоугольный рассеиватель, включающийся одним движением рычажка. Достаточно большой цветной дисплей поддерживает сенсорное управление: «тапы» и «свайпы», при этом сохранены и физические кнопки с диском прокрутки. Наконец, добавлен порт для синхронизации по кабелю 2.5 мм.
По сравнению с iT20 Godox iT30 Pro стала заметно крупнее, но повышенная мощность (в.ч. 15) и дополнительный функционал делает ее интереснее для искушенного фотографа: можно снимать со вспышкой на выносе, запускать другие вспышки / группы вспышек Godox (включая студийные моноблоки), использовать вспышку при ярком солнечном свете (благодаря HSS до 1/8000 с), а новый интерфейс управления будет понятнее для молодых пользователей. При этом вспышка остается карманной и идеально сочетается с небольшими компактными или беззеркальными камерами.
Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает порядка 560 срабатываний с максимальной энергией импульса. Минимальная мощность 1/128 позволяет безопасно снимать даже новорожденных младенцев, чьи глаза болезненно реагируют на яркий свет.
Godox iT30 Pro – идеальный выбор для опытных фотографов, которым вспышка нужна время от времени, а также для расслабленной повседневной съемки. Она не занимает много места в сумке, а то и вообще убирается в карман, а когда нужно – ставится на камеру. iT30 Pro обладает практически всем функционалом старших моделей (V350, V480), при этом в несколько раз компактнее и легче.
Характеристики
- Ведущее число (м, ISO 100): 15
- Режимы работы вспышки: авто (i-TTL), ручной, стробоскоп, высокоскоростная синхронизация HSS
- Коррекция вспышки: +/-3 ступени с шагом 1/3 EV
- Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/128
- Поворот головки: нет
- Зум головки: нет (есть встроенный широкоугольный рассеиватель)
- Беспроводное управление, ведомый режим: есть, Godox X 2.4 ГГц: 4 группы (A, B, C, D), 32 канала, 99 ID, дальность до 100 м + срабатывание по световой ловушке, 1 / 2 импульс (S1 / S2)
- Беспроводное управление, ведущий режим: есть, Godox X 2.4 ГГц: 4 группы (M, A, B, C), 32 канала, 99 ID, дальность до 100 м
- Длительность импульса (с): 1/1000 ~ 1/30 000 с (t.01)
- Время полной перезарядки, min (с): 1.5 c
- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 7.4В 900 мАч, за
- Минимальное количество срабатываний: 560
- Внешние блоки питания: нет
- Подсветка автофокуса: нет
- Дисплей: ЖК цветной, сенсорный
- Физические характеристики
- Вес: 120 г
- Размеры: 64 х 46 х 47 мм
- Прочие особенности
- Дата анонса: май 2025
- Комплектация: вспышка, USB кабель, мягкий чехол, документация
- Страна производства: Китай
Видео