Godox iT30 Pro – это более продвинутая и богатая функциями версия вспышки iT20. Здесь добавлено беспроводное управление (и ведомый, и ведущий режим), высокоскоростная синхронизация до 1/8000 с (HSS), режим стробоскопа и встроенный широкоугольный рассеиватель, включающийся одним движением рычажка. Достаточно большой цветной дисплей поддерживает сенсорное управление: «тапы» и «свайпы», при этом сохранены и физические кнопки с диском прокрутки. Наконец, добавлен порт для синхронизации по кабелю 2.5 мм.

По сравнению с iT20 Godox iT30 Pro стала заметно крупнее, но повышенная мощность (в.ч. 15) и дополнительный функционал делает ее интереснее для искушенного фотографа: можно снимать со вспышкой на выносе, запускать другие вспышки / группы вспышек Godox (включая студийные моноблоки), использовать вспышку при ярком солнечном свете (благодаря HSS до 1/8000 с), а новый интерфейс управления будет понятнее для молодых пользователей. При этом вспышка остается карманной и идеально сочетается с небольшими компактными или беззеркальными камерами.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает порядка 560 срабатываний с максимальной энергией импульса. Минимальная мощность 1/128 позволяет безопасно снимать даже новорожденных младенцев, чьи глаза болезненно реагируют на яркий свет.

Godox iT30 Pro – идеальный выбор для опытных фотографов, которым вспышка нужна время от времени, а также для расслабленной повседневной съемки. Она не занимает много места в сумке, а то и вообще убирается в карман, а когда нужно – ставится на камеру. iT30 Pro обладает практически всем функционалом старших моделей (V350, V480), при этом в несколько раз компактнее и легче.

Характеристики