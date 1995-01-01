Godox iT22 — ультракомпактная вспышка серии iFlash с поддержкой TTL (автоматического режима) и весом всего 52 г. Она идеально подходит для съёмки в помещении и на улице, легко помещается в карман и позволяет воплощать творческие идеи в любой момент. Аксессуары с магнитным креплением, такие как соты, рассеиватель и цветные светофильтры, позволяют быстро настраивать световой эффект и открывают новые возможности для создания уникальной атмосферы в кадре.

Современные компактные и беззеркальные камеры редко оснащаются встроенными или съемными вспышками, а ведь легкий импульс может быть очень полезен, когда требуется убрать тени с лица, осветить силуэт при съемке против яркого света, или, например, немного приглушить освещенность фона и сделать световой акцент на главном объекте. В этом вам поможет Godox iT22. Приподнятый корпус вспышки позволяет снизить эффект красных глаз, а также полностью осветить кадр при съемке с небольшого расстояния (без тени от объектива).

Вспышка легко переключается между ручным и автоматическим режимами, а встроенный литий-ионный аккумулятор, которого хватает на 700 импульсов с полной мощностью, позволяет не беспокоиться о питании. Оставшийся уровень заряда показывается на экране. Встроенный тепловой предохранитель не дает вспышке перегреться.

В комплекте со вспышкой идут 2 магнитных коррекционных светофильтра: 1/2 CTO и Full CTO. Они делают импульс вспышки более теплым: днем это позволяет получить легкий эффект загара на коже, а вечером – сбалансировать свет вспышки с окружающим освещением, чтобы телесные тона не уходили в неестественный белый. Фильтры других цветов, а также рассеиватель и соты можно приобрести отдельно.

При размерах чуть больше спичечного коробка вспышка Godox iT22 практически не ощущается на камере и легко убирается в карман, когда не требуется.

Характеристики