Вспышка Godox iT20 S накамерная для Sony
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Описание
Godox iT20 – это еще более компактный вариант iT22. Вспышки одинаковы по своей мощности и функционалу, но iT20 выполнена в низкопрофильном дизайне, в то время как iT22 немного приподнята над камерой. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: iT20 меньше мешается при ношении камеры, но с iT22 меньше эффект красных глаз при съемке вечером, и меньше вероятность получить тень от объектива при съемке с небольшого расстояния, крупным планом. Выбирайте, что нравится больше. Обе вспышки поддерживают TTL (автоматический) и ручной режимы, а также аксессуары с магнитным креплением, такие как соты, рассеиватель и цветные светофильтры.
Современные компактные и беззеркальные камеры редко оснащаются встроенными или съемными вспышками, а ведь легкий импульс может быть очень полезен, когда требуется убрать тени с лица, осветить силуэт при съемке против яркого света, или, например, немного приглушить освещенность фона и сделать световой акцент на главном объекте. В этом вам поможет Godox iT20.
Вспышка легко переключается между ручным и автоматическим режимами, а встроенный литий-ионный аккумулятор, которого хватает на 700 импульсов с полной мощностью, позволяет не беспокоиться о питании. Оставшийся уровень заряда показывается на экране. Встроенный тепловой предохранитель не дает вспышке перегреться.
В комплекте со вспышкой идут 2 магнитных коррекционных светофильтра: 1/2 CTO и Full CTO. Они делают импульс вспышки более теплым: днем это позволяет получить легкий эффект загара на коже, а вечером – сбалансировать свет вспышки с окружающим освещением, чтобы телесные тона не уходили в неестественный белый. Фильтры других цветов, а также рассеиватель и соты можно приобрести отдельно.
При размерах чуть больше спичечного коробка вспышка Godox iT20 практически не ощущается на камере и легко убирается в карман, когда не требуется.
Характеристики
- Ведущее число (м, ISO 100): нет данных (оценочно 5-10)
- Режимы работы вспышки: авто (TTL), ручной
- Коррекция вспышки: есть, +/- 3 EV
- Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/32 с шагом 1/3 EV
- Поворот головки: нет
- Зум головки: нет
- Беспроводное управление, ведомый режим: нет
- Беспроводное управление, ведущий режим: нет
- Длительность импульса (с): нет данных
- Время полной перезарядки, min (с): 1.5 с
- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор, зарядка через USB-C порт 1 ч. 10 мин.
- Минимальное количество срабатываний: 700
- Внешние блоки питания: нет
- Подсветка автофокуса: нет
- Дисплей: есть
- Физические характеристики
- Вес: 45 г
- Размеры: 41.5×41×32 мм
- Прочие особенности
- Особые характеристики: рабочая температура: от –10°C до +50°C
- Дата анонса: 2025 г
- Комплектация: вспышка, 1/2 СТО магнитный фильтр, 1/1 СТО магнитный фильтр, магнитный рассеиватель, USB кабель, мягкий чехол
- Дополнительные аксессуары: набор аксессуаров Magnetic Accessory for iFlash Camera Flash MA01 (продается отдельно)
- Страна производства
- Страна производства: Китай
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