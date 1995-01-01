Godox iT20 – это еще более компактный вариант iT22. Вспышки одинаковы по своей мощности и функционалу, но iT20 выполнена в низкопрофильном дизайне, в то время как iT22 немного приподнята над камерой. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: iT20 меньше мешается при ношении камеры, но с iT22 меньше эффект красных глаз при съемке вечером, и меньше вероятность получить тень от объектива при съемке с небольшого расстояния, крупным планом. Выбирайте, что нравится больше. Обе вспышки поддерживают TTL (автоматический) и ручной режимы, а также аксессуары с магнитным креплением, такие как соты, рассеиватель и цветные светофильтры.

Современные компактные и беззеркальные камеры редко оснащаются встроенными или съемными вспышками, а ведь легкий импульс может быть очень полезен, когда требуется убрать тени с лица, осветить силуэт при съемке против яркого света, или, например, немного приглушить освещенность фона и сделать световой акцент на главном объекте. В этом вам поможет Godox iT20.

Вспышка легко переключается между ручным и автоматическим режимами, а встроенный литий-ионный аккумулятор, которого хватает на 700 импульсов с полной мощностью, позволяет не беспокоиться о питании. Оставшийся уровень заряда показывается на экране. Встроенный тепловой предохранитель не дает вспышке перегреться.

В комплекте со вспышкой идут 2 магнитных коррекционных светофильтра: 1/2 CTO и Full CTO. Они делают импульс вспышки более теплым: днем это позволяет получить легкий эффект загара на коже, а вечером – сбалансировать свет вспышки с окружающим освещением, чтобы телесные тона не уходили в неестественный белый. Фильтры других цветов, а также рассеиватель и соты можно приобрести отдельно.

При размерах чуть больше спичечного коробка вспышка Godox iT20 практически не ощущается на камере и легко убирается в карман, когда не требуется.

Характеристики