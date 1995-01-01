Godox iM30 Mini Flash – сверхкомпактная и очень доступная универсальная вспышка, которая подходит к камерам любого бренда: необходимо лишь наличие «горячего башмака» с центральным контактом. Производители камер в последнее время часто не оснащают их встроенными вспышками, а такая небольшая, простая вспышка довольно часто бывает нужна: например, чтобы немного подсветить объект, убрать тени с лица или чтобы получить ностальгический эффект «вспышка в лоб» в стиле старых фотографий на мыльницы. И в отличие о профессиональных моделей, iM30 почти не ощущается на камере.

Управление очень простое: мощность выставляется верхним диском в пределах от 1 до 1/64 с шагом 1/2 ступени. Поскольку в современный цифровой век вы не ограничены в количестве снимков и можете сразу проверить результат, вам будет достаточно сделать пару «пристрелочных» кадров для понимания, какую мощность поставить.

Несмотря на очень доступную цену, Godox iM30 располагает такими функциями как синхронизация по световой ловушке (срабатывания от другой вспышки или ИК-синхронизатора) и синхронизация по кабелю (круглый разъем 2.5 мм). Чтобы немного разнообразить световой рисунок, вы также можете воспользоваться выносной колодкой или парой универсальных радиосинхронизаторов (продаются отдельно).

Godox iM30 работает от 2 элементов размера ААА, можно использовать как щелочные батарейки, так и перезаряжаемые никель-металгидридные аккумуляторы (не входят в комплект). Одного комплекта батарей хватает приблизительно на 230 снимков.

Характеристики