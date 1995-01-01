Вспышка Godox iM20 накамерная, универсальная
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Описание
Очень компактная мануальная вспышка для всех камер, имеющих центральный контакт в горячем башмаке. Многие производители перестали делать встроенные вспышки или вкладывать съемные в стандартные комплектации своих камер. Между тем легкий импульс может быть очень полезен, когда требуется убрать тени с лица или, к примеру, осветить фигуру при съемке против яркого света. Управление мощностью осуществляется вручную, кнопками «+» и «-», всего 5 ступеней.
Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает около 440 срабатываний с максимальной энергией импульса и перезаряжается через USB-C порт.
Godox iM20 – очень простая, универсальная и доступная альтернатива для встроенной вспышки (когда ее нет). Также выпускается в вертикальном формате как Godox iM22. По размерам эти вспышки можно сравнить со спичечным коробком, они очень компактны, практически не ощущаются на камере и легко убираются в карман, когда не нужны.
Характеристики
- Ведущее число (м, ISO 100): нет данных (оценочно 5-10)
- Режимы работы вспышки: только ручной
- Настройка мощности в ручном режиме: 5 уровней мощности
- Поворот головки: нет
- Зум головки: нет
- Беспроводное управление, ведомый режим: нет
- Беспроводное управление, ведущий режим: нет
- Длительность импульса (с): нет данных
- Время полной перезарядки, min (с): 3 с
- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор
- Минимальное количество срабатываний: 440
- Внешние блоки питания: нет
- Подсветка автофокуса: нет
- Дисплей: нет
- Физические характеристики
- Вес: 31
- Размеры: 39 х 38 х 29.5 мм
- Прочие особенности
- Дата анонса: март 2025 г
- Комплектация: вспышка, USB кабель, мягкий чехол, документация
- Страна производства: Китай