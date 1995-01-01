Очень компактная мануальная вспышка для всех камер, имеющих центральный контакт в горячем башмаке. Многие производители перестали делать встроенные вспышки или вкладывать съемные в стандартные комплектации своих камер. Между тем легкий импульс может быть очень полезен, когда требуется убрать тени с лица или, к примеру, осветить фигуру при съемке против яркого света. Управление мощностью осуществляется вручную, кнопками «+» и «-», всего 5 ступеней.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает около 440 срабатываний с максимальной энергией импульса и перезаряжается через USB-C порт.

Godox iM20 – очень простая, универсальная и доступная альтернатива для встроенной вспышки (когда ее нет). Также выпускается в вертикальном формате как Godox iM22. По размерам эти вспышки можно сравнить со спичечным коробком, они очень компактны, практически не ощущаются на камере и легко убираются в карман, когда не нужны.

Характеристики