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Вспышка Godox iM20 накамерная, универсальная

  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
  • iM20 накамерная, универсальная
Код товара:УТ-00092860
Артикул:32618
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Очень компактная мануальная вспышка для всех камер, имеющих центральный контакт в горячем башмаке. Многие производители перестали делать встроенные вспышки или вкладывать съемные в стандартные комплектации своих камер. Между тем легкий импульс может быть очень полезен, когда требуется убрать тени с лица или, к примеру, осветить фигуру при съемке против яркого света. Управление мощностью осуществляется вручную, кнопками «+» и «-», всего 5 ступеней.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает около 440 срабатываний с максимальной энергией импульса и перезаряжается через USB-C порт.

Godox iM20 – очень простая, универсальная и доступная альтернатива для встроенной вспышки (когда ее нет). Также выпускается в вертикальном формате как Godox iM22. По размерам эти вспышки можно сравнить со спичечным коробком, они очень компактны, практически не ощущаются на камере и легко убираются в карман, когда не нужны.

Характеристики

  • Ведущее число (м, ISO 100): нет данных (оценочно 5-10)
  • Режимы работы вспышки: только ручной
  • Настройка мощности в ручном режиме: 5 уровней мощности
  • Поворот головки: нет
  • Зум головки: нет
  • Беспроводное управление, ведомый режим: нет
  • Беспроводное управление, ведущий режим: нет
  • Длительность импульса (с): нет данных
  • Время полной перезарядки, min (с): 3 с
  • Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор
  • Минимальное количество срабатываний: 440
  • Внешние блоки питания: нет
  • Подсветка автофокуса: нет
  • Дисплей: нет
  • Физические характеристики
    • Вес: 31
    • Размеры: 39 х 38 х 29.5 мм
  • Прочие особенности
    • Дата анонса: март 2025 г
    • Комплектация: вспышка, USB кабель, мягкий чехол, документация
  • Страна производства: Китай