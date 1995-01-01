Вспышка Godox iT32 iFlash – это новый подход к использованию импульсного света на камере и на выносе. Для установки на камеру вам потребуется синхронизатор X5, соответствующий бренду вашей камеры: Canon, Nikon, Fujifilm, Sony или Panasonic / Olympus. Вспышка устанавливается на него с помощью 4 мощных магнитов – такой способ крепления позволяет моментально снять ее и использовать на выносе, при этом связь с синхронизатором не будет потеряна, вам не придется перенастраивать режимы. Конечно, вспышка совместима со всей системой Godox X: она может управляться другими вспышками и синхронизаторами Godox, формируя вместе с ними сложные, профессиональные световые схемы. Синхронизатор X5 также может управлять всеми импульсными приборами системы X

Головка с наклоном и вращением позволяет снимать с отраженным светом. Зум-рефлекторов не предусмотрено, но есть выдвижная рассеивающая панель и отдельный матовый диффузор, а также выдвижная белая карта, которая создает «искорки» в глазах и слегка подсвечивает тени на лице. Спереди на вспышке находится светодиодная лампа постоянного света, которая может использоваться в качестве пилотной или в роли подсветки автофокуса (яркость регулируется, 10 ступеней). Рядом с ней находится световая ловушка, позволяющая вспышке срабатывать от импульса других вспышек (первого или второго).

Настройками вспышки можно управлять с помощью 3 физических кнопок и диска, а также через сенсорный экран – как вам удобнее.

Вес вспышки составляет всего 169 г – это примерно в 3 раза меньше стандартной накамерной вспышки с элементами питания. Ее миниатюрные размеры и магнитное крепление позволяют быстро убрать вспышку в карман, когда она не требуется, и так же быстро поставить обратно. Наконец, отметим магнитное крепление для цветных светофильтров, которое позволяет практически моментально раскрасить ваш кадр необычными цветами, от темно-зеленого до малинового. В комплекте идет 2 оранжевых фильтра (1/1 CTO и 1/2 CTO), которые позволяют сбалансировать свет вспышки со светом от ламп ночного уличного освещения или домашних ламп накаливания, чтобы даже вспышка в лоб не давала неестественно белый цвет лица. А при съемке днем эти фильтры дают возможность придать коже легкий эффект загара, теплого света.

Поскольку вспышка iFlash iT32 устанавливается на камеру через синхронизатор X5, для использования с камерами разных брендов вам нужно просто иметь запас этих X5 под разные башмаки, а саму вспышку / вспышки менять не требуется.

Особенности использования с брендами:

Canon: c синхронизатором X5C управлять настройками вспышки можно прямо через соответствующее меню камеры (как с родными вспышками Speedlite).

Sony: синхронизатор X5S позволяет работать с глобальным затвором определенных камер Sony в обычных режимах (M, TTL), с выдержками до 1/8000 с.

Характеристики