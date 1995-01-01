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Вспышка Godox iFlash iT32 универсальная, модульная

  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
  • iFlash iT32 универсальная, модульная
Код товара:УТ-00092870
Артикул:33229
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Вспышка Godox iT32 iFlash – это новый подход к использованию импульсного света на камере и на выносе. Для установки на камеру вам потребуется синхронизатор X5, соответствующий бренду вашей камеры: Canon, Nikon, Fujifilm, Sony или Panasonic / Olympus. Вспышка устанавливается на него с помощью 4 мощных магнитов – такой способ крепления позволяет моментально снять ее и использовать на выносе, при этом связь с синхронизатором не будет потеряна, вам не придется перенастраивать режимы. Конечно, вспышка совместима со всей системой Godox X: она может управляться другими вспышками и синхронизаторами Godox, формируя вместе с ними сложные, профессиональные световые схемы. Синхронизатор X5 также может управлять всеми импульсными приборами системы X

Головка с наклоном и вращением позволяет снимать с отраженным светом. Зум-рефлекторов не предусмотрено, но есть выдвижная рассеивающая панель и отдельный матовый диффузор, а также выдвижная белая карта, которая создает «искорки» в глазах и слегка подсвечивает тени на лице. Спереди на вспышке находится светодиодная лампа постоянного света, которая может использоваться в качестве пилотной или в роли подсветки автофокуса (яркость регулируется, 10 ступеней). Рядом с ней находится световая ловушка, позволяющая вспышке срабатывать от импульса других вспышек (первого или второго).

Настройками вспышки можно управлять с помощью 3 физических кнопок и диска, а также через сенсорный экран – как вам удобнее.

Вес вспышки составляет всего 169 г – это примерно в 3 раза меньше стандартной накамерной вспышки с элементами питания. Ее миниатюрные размеры и магнитное крепление позволяют быстро убрать вспышку в карман, когда она не требуется, и так же быстро поставить обратно. Наконец, отметим магнитное крепление для цветных светофильтров, которое позволяет практически моментально раскрасить ваш кадр необычными цветами, от темно-зеленого до малинового. В комплекте идет 2 оранжевых фильтра (1/1 CTO и 1/2 CTO), которые позволяют сбалансировать свет вспышки со светом от ламп ночного уличного освещения или домашних ламп накаливания, чтобы даже вспышка в лоб не давала неестественно белый цвет лица. А при съемке днем эти фильтры дают возможность придать коже легкий эффект загара, теплого света.

Поскольку вспышка iFlash iT32 устанавливается на камеру через синхронизатор X5, для использования с камерами разных брендов вам нужно просто иметь запас этих X5 под разные башмаки, а саму вспышку / вспышки менять не требуется.

Особенности использования с брендами:

  • Canon: c синхронизатором X5C управлять настройками вспышки можно прямо через соответствующее меню камеры (как с родными вспышками Speedlite).
  • Sony: синхронизатор X5S позволяет работать с глобальным затвором определенных камер Sony в обычных режимах (M, TTL), с выдержками до 1/8000 с.

Характеристики

  • Ведущее число (м, ISO 100): 18
  • Режимы работы вспышки: авто (TTL), ручной, стробоскоп, высокоскоростная синхронизация
  • Коррекция вспышки: +/-3 ступени с шагом 1/3 EV
  • Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/128
  • Поворот головки: есть
  • Зум головки: нет
  • Беспроводное управление, ведомый режим: есть, система Godox X 2.4 ГГц, до 80 м (до 20 м от синхронизатора X5), 4 группы, 32 канала 99 ID
  • Беспроводное управление, ведущий режим: есть, система Godox X 2.4 ГГц, до 20 м, 4 группы, 32 канала 99 ID
  • Длительность импульса (с): 1/1000 - 1/30 000 с
  • Время полной перезарядки, min (с): 1.5 с
  • Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 7.4В 900 мАч, зарядка через USB-C
  • Минимальное количество срабатываний: 510
  • Внешние блоки питания: нет
  • Подсветка автофокуса: светодиодная пилотная лампа для подсветки
  • Дисплей: ЖК цветной, сенсорный
  • Физические характеристики
    • Вес: 169 г
    • Размеры: 10х 56 х 39 мм
  • Прочие особенности
    • Особые характеристики: встроенный рассеиватель и белая карточка, синхронизация по кабелю: вход 2.5 мм
    • Дата анонса: ноябрь 2025 г
    • Комплектация: вспышка, магнитная подставка, USB кабель, матовый рассеиватель, магнитные фильтры 1/2 CTO и Full CTO, мягкий чехол
    • Дополнительные аксессуары: совместима со всеми синхронизаторами системы Godox X, цветные магнитные светофильтры
  • Страна производства: Китай