Компания Godox продолжает расширять линейку недорогих и компактных вспышек. В последнее время производители камер часто не оснащают их встроенными вспышками, а такая небольшая, простая вспышка довольно часто бывает нужна: например, чтобы немного подсветить объект, убрать тени с лица или чтобы получить ностальгический эффект «вспышка в лоб» в стиле старых фотографий на мыльницы. Профессиональные вспышки довольно дороги, громоздки и не всегда удобны, а такую карманную малышку как iFlash iA32 можно брать с собой хоть каждый день.

iFlash iA32 – это универсальная вспышка, она работает с камерами любого бренда, достаточно лишь того, чтобы у фотоаппарата был «горячий башмак» с центральным контактом. При этом вспышка поддерживает не только ручной, но и полуавтоматический режим: на небольшом экране нужно задать установленное на камере ISO и диафрагму, тогда чуть ниже вы увидите рекомендованную дистанцию съемки. В режиме М управление полностью ручное: от 1 до 1/128 от полной мощности с шагом 1/3 ступени.

Несмотря на очень доступную цену, Godox iA32 располагает такими функциями как наклон головки для съемки с отраженным светом, синхронизация по световой ловушке (срабатывания от другой вспышки или ИК-синхронизатора) и синхронизация по кабелю (круглый разъем 2.5 мм). Чтобы разнообразить световой рисунок, вы также можете воспользоваться выносной колодкой или парой универсальных радиосинхронизаторов (продаются отдельно).

Godox iM30 работает от 2 элементов размера АА, можно использовать как щелочные батарейки, так и перезаряжаемые никель-металгидридные аккумуляторы (не входят в комплект). Одного комплекта батарей хватает приблизительно на 490 снимков.

Характеристики