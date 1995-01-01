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Кабель Godox GMC-U6 для мониторов GM6S и GM7S, USB-C

  • GMC-U6 для мониторов GM6S и GM7S, USB-C
  • GMC-U6 для мониторов GM6S и GM7S, USB-C
  • GMC-U6 для мониторов GM6S и GM7S, USB-C
Код товара:УТ-00081302
Артикул:30713

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Godox GMC-U6 – кабель управления который позволяет сопрягать видеомониторы GM6S, GM7S с камерой для дистанционного управления ею. Фотосъемка, старт и остановка видеозаписи, активация автофокуса, настройка ISO, диафрагмы, выдержки – все это можно осуществлять через экранное меню монитора, что избавляет от необходимости переключаться между монитором и дисплеем камеры для более эффективной работы. Длина кабеля: 60 см.

Поддерживаемые функции зависят от модели камеры, см. инструкцию.