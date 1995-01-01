Godox GMC-U6 – кабель управления который позволяет сопрягать видеомониторы GM6S, GM7S с камерой для дистанционного управления ею. Фотосъемка, старт и остановка видеозаписи, активация автофокуса, настройка ISO, диафрагмы, выдержки – все это можно осуществлять через экранное меню монитора, что избавляет от необходимости переключаться между монитором и дисплеем камеры для более эффективной работы. Длина кабеля: 60 см.

Поддерживаемые функции зависят от модели камеры, см. инструкцию.