Кабель Godox GMC-U6 для мониторов GM6S и GM7S, USB-C
Код товара:УТ-00081302
Артикул:30713
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляUSB тип С
Описание
Godox GMC-U6 – кабель управления который позволяет сопрягать видеомониторы GM6S, GM7S с камерой для дистанционного управления ею. Фотосъемка, старт и остановка видеозаписи, активация автофокуса, настройка ISO, диафрагмы, выдержки – все это можно осуществлять через экранное меню монитора, что избавляет от необходимости переключаться между монитором и дисплеем камеры для более эффективной работы. Длина кабеля: 60 см.
Поддерживаемые функции зависят от модели камеры, см. инструкцию.