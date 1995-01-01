GM55 – это переносной накамерный монитор с широким набором функций. Он позволяет контролировать экспозицию, фокусировку и другие параметры записи, а также производить предварительный просмотр отснятого материала. Идеальное решение для съемок вне студии.

Точная цветопередача

Благодаря калибровке цвета REC.709 GM55 гарантирует естественное изображение с большей точностью, чем то, которое отображается на встроенном экране камеры. Отличный выбор для оценки качества съемки.

Сквозной выход HDMI 4K

Благодаря выходу HDMI 4K, для осуществления дистанционного мониторинга в реальном времени, к GM55 можно подключить второй монитор, как по кабелю, так и с помощью беспроводного видеосендера. Это очень удобно, когда режиссеру и оператору нужен одновременный контроль изображения.

Сенсорный экран IPS с большим углом обзора

Сенсорный экран с матрицей IPS отображает реальные и точные цвета, а также имеет очень широкий угол обзора 160°/160° для просмотра под разными углами.

Импорт 3D LUT

В монитор GM55 можно импортировать до 25 пользовательских пресетов 3D LUT через SD-карту.

Display LUT: конвертация Log в Rec.709;

Creative LUT: добавление в отснятый материал различных творческих эффектов.

Вспомогательный источник питания для камеры

GM55 может подавать питание на аккумулятор-пустышку для камеры через выходной интерфейс постоянного тока, значительно увеличивая время автономной работы.

Функция управления камерой

GM55 может управлять камерой через всплывающее меню управления или с помощью кнопок быстрого доступа.

Широкий функционал

GM55 поддерживает большинство функций, необходимых профессиональным операторам, включая гистограмму, ложные цвета, фокус-пикинг, зебру, вектороскоп, границы безопасной зоны и так далее.

Характеристики

Модель: GM55

GM55 Экран: 5.5" сенсорный IPS

5.5" сенсорный IPS Соотношение сторон экрана: 16:9

16:9 Разрешение: 1920x1080

1920x1080 Энергопотребление: ≤7 Вт

≤7 Вт Материал корпуса: п оликарбонат

оликарбонат Контрастность: 1000:1

1000:1 Глубина цвета: 8 бит

8 бит Яркость: 410 нит ± 10%

410 нит ± 10% Угол обзора: 160°/160°

160°/160° Формат видео: 480i и 480p при 60Гц 576i при 50Гц и 576p при 60Гц 1280x720p при 50/60Гц 1920x1080i при 50/60Гц 1920x1080p при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Гц 3840x2160p при 23.98/24/25/29.97/30Гц 4096x2160p при 23.98/24Гц

Аудиовыход: 3,5 мм двухканальный выход для наушников

3,5 мм двухканальный выход для наушников Слот для SD-карты: Поддержка файлов .cube с помощью SD-карты

Поддержка файлов .cube с помощью SD-карты Поддержка: 17/32/33/64/65 cube

Источник питания: ​ Вход: 7-24В постоянного тока; Литиевая батарея типа Sony NP-F550 / F750 / F970 или аналоги Выход для аккумулятора-пустышки: макс. 8В / 1.5А постоянного тока

Рабочая температура: -10°C ~ 50°C

-10°C ~ 50°C Размер: 154x90.4x34.3 мм (с блендой)

154x90.4x34.3 мм (с блендой) Вес: 318 г (с блендой)

Комплектация