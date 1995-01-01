Накамерный монитор Godox GM55, 5.5” 4K HDMI
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Характеристики
Описание
GM55 – это переносной накамерный монитор с широким набором функций. Он позволяет контролировать экспозицию, фокусировку и другие параметры записи, а также производить предварительный просмотр отснятого материала. Идеальное решение для съемок вне студии.
Точная цветопередача
Благодаря калибровке цвета REC.709 GM55 гарантирует естественное изображение с большей точностью, чем то, которое отображается на встроенном экране камеры. Отличный выбор для оценки качества съемки.
Сквозной выход HDMI 4K
Благодаря выходу HDMI 4K, для осуществления дистанционного мониторинга в реальном времени, к GM55 можно подключить второй монитор, как по кабелю, так и с помощью беспроводного видеосендера. Это очень удобно, когда режиссеру и оператору нужен одновременный контроль изображения.
Сенсорный экран IPS с большим углом обзора
Сенсорный экран с матрицей IPS отображает реальные и точные цвета, а также имеет очень широкий угол обзора 160°/160° для просмотра под разными углами.
Импорт 3D LUT
В монитор GM55 можно импортировать до 25 пользовательских пресетов 3D LUT через SD-карту.
- Display LUT: конвертация Log в Rec.709;
- Creative LUT: добавление в отснятый материал различных творческих эффектов.
Вспомогательный источник питания для камеры
GM55 может подавать питание на аккумулятор-пустышку для камеры через выходной интерфейс постоянного тока, значительно увеличивая время автономной работы.
Функция управления камерой
GM55 может управлять камерой через всплывающее меню управления или с помощью кнопок быстрого доступа.
Широкий функционал
GM55 поддерживает большинство функций, необходимых профессиональным операторам, включая гистограмму, ложные цвета, фокус-пикинг, зебру, вектороскоп, границы безопасной зоны и так далее.
Характеристики
- Модель: GM55
- Экран: 5.5" сенсорный IPS
- Соотношение сторон экрана: 16:9
- Разрешение: 1920x1080
- Энергопотребление: ≤7 Вт
- Материал корпуса: поликарбонат
- Контрастность: 1000:1
- Глубина цвета: 8 бит
- Яркость: 410 нит ± 10%
- Угол обзора: 160°/160°
- Формат видео:
- 480i и 480p при 60Гц
- 576i при 50Гц и 576p при 60Гц
- 1280x720p при 50/60Гц
- 1920x1080i при 50/60Гц
- 1920x1080p при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Гц
- 3840x2160p при 23.98/24/25/29.97/30Гц
- 4096x2160p при 23.98/24Гц
- Аудиовыход: 3,5 мм двухканальный выход для наушников
- Слот для SD-карты: Поддержка файлов .cube с помощью SD-карты
- Поддержка: 17/32/33/64/65 cube
- Источник питания:
- Вход: 7-24В постоянного тока;
- Литиевая батарея типа Sony NP-F550 / F750 / F970 или аналоги
- Выход для аккумулятора-пустышки: макс. 8В / 1.5А постоянного тока
- Рабочая температура: -10°C ~ 50°C
- Размер: 154x90.4x34.3 мм (с блендой)
- Вес: 318 г (с блендой)
Комплектация
- Накамерный видеомонитор Godox GM55 5.5”4K HDMI
- Кабель HDMI mini C 80 см
- Кабель HDMI micro D 80 см
- Бленда
- Адаптер на башмак камеры
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон