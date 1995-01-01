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Накамерный монитор Godox GM55, 5.5” 4K HDMI

  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
  • GM55, 5.5” 4K HDMI
Код товара:УТ-00068955
Артикул:28439

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

GM55 – это переносной накамерный монитор с широким набором функций. Он позволяет контролировать экспозицию, фокусировку и другие параметры записи, а также производить предварительный просмотр отснятого материала. Идеальное решение для съемок вне студии.

Точная цветопередача
Благодаря калибровке цвета REC.709 GM55 гарантирует естественное изображение с большей точностью, чем то, которое отображается на встроенном экране камеры. Отличный выбор для оценки качества съемки.

Сквозной выход HDMI 4K
Благодаря выходу HDMI 4K, для осуществления дистанционного мониторинга в реальном времени, к GM55 можно подключить второй монитор, как по кабелю, так и с помощью беспроводного видеосендера. Это очень удобно, когда режиссеру и оператору нужен одновременный контроль изображения.

Сенсорный экран IPS с большим углом обзора
Сенсорный экран с матрицей IPS отображает реальные и точные цвета, а также имеет очень широкий угол обзора 160°/160° для просмотра под разными углами.

Импорт 3D LUT
В монитор GM55 можно импортировать до 25 пользовательских пресетов 3D LUT через SD-карту.

  • Display LUT: конвертация Log в Rec.709;
  • Creative LUT: добавление в отснятый материал различных творческих эффектов.

Вспомогательный источник питания для камеры
GM55 может подавать питание на аккумулятор-пустышку для камеры через выходной интерфейс постоянного тока, значительно увеличивая время автономной работы.

Функция управления камерой
GM55 может управлять камерой через всплывающее меню управления или с помощью кнопок быстрого доступа.

Широкий функционал
GM55 поддерживает большинство функций, необходимых профессиональным операторам, включая гистограмму, ложные цвета, фокус-пикинг, зебру, вектороскоп, границы безопасной зоны и так далее.

Характеристики

  • Модель: GM55
  • Экран: 5.5" сенсорный IPS
  • Соотношение сторон экрана: 16:9
  • Разрешение: 1920x1080
  • Энергопотребление: ≤7 Вт
  • Материал корпуса: поликарбонат
  • Контрастность: 1000:1
  • Глубина цвета: 8 бит
  • Яркость: 410 нит ± 10%
  • Угол обзора: 160°/160°
  • Формат видео:
    • 480i и 480p при 60Гц
    • 576i при 50Гц и 576p при 60Гц
    • 1280x720p при 50/60Гц
    • 1920x1080i при 50/60Гц
    • 1920x1080p при 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Гц
    • 3840x2160p при 23.98/24/25/29.97/30Гц
    • 4096x2160p при 23.98/24Гц
  • Аудиовыход: 3,5 мм двухканальный выход для наушников
  • Слот для SD-карты: Поддержка файлов .cube с помощью SD-карты
  • Поддержка: 17/32/33/64/65 cube
  • Источник питания:
    • Вход: 7-24В постоянного тока;
    • Литиевая батарея типа Sony NP-F550 / F750 / F970 или аналоги
    • Выход для аккумулятора-пустышки: макс. 8В / 1.5А постоянного тока
  • Рабочая температура: -10°C ~ 50°C
  • Размер: 154x90.4x34.3 мм (с блендой)
  • Вес: 318 г (с блендой)

Комплектация

  • Накамерный видеомонитор Godox GM55 5.5”4K HDMI
  • Кабель HDMI mini C 80 см
  • Кабель HDMI micro D 80 см
  • Бленда
  • Адаптер на башмак камеры
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон