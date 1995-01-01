Серия студийных вспышек Godox Gemini GSII отличается от бюджетных вариантов других производителей встроенным радиоприемником системы Godox X 2.4 ГГц. Вы можете дистанционно управлять этой вспышкой с помощью синхронизаторов серии X1T, XPro, или даже с помощью вспышки для телефона Godox A1. Быстрая перезарядка, цифровое управление с высокой точностью настройки (шаг 0.1), надежная беспроводная синхронизация, пайрекс в базовом комплекте – всё это Godox Gemini GSII.

Gemini GSII используют широко распространенный байонет Bowens S и могут использоваться с огромным количеством мягких и жестких световых модификаторов.

Пилотная лампа может управляться в независимом или пропорциональном режиме.

Производитель заявляет высокую стабильность цветовой температуры, без значительных сдвигов при изменении энергии импульса.