Моноблок Godox Gemini GS400II, 400 Дж
Код товара : УТ-00031484
Артикул : 26267
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens S
Ведущее число (м, ISO 100)
65
Время перезарядки
0.3 - 1 с (220 В), 0.3 - 1.5 с (110 В)
Регулировка мощности, диапазон
1 - 1/32 (шаг 0.1)
Дистанционное управление настройками
радио: трансмиттеры Godox X1 TTL, XPro TTL, XT-16S
Длительность импульса
1/800 - 1/2000 с
Моделирующий (пилотный) свет
150 Вт
Предохранитель, A (для 220В)
5
Синхронизация
радио: встроенный приемник, 2.4 ГГц, 32 канала, 16 групп; оптическая ловушка (1 / 2 импульс), вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
от сети, 110-120/220-240 В, 60/50 Гц; возможно питание от аккумулятора Godox LP-450 / LP-800
Управление моделирующим светом
пропорциональное, независимое (5 - 100%)
Другие характеристики
Вес
2.1 кг
Вес (брутто), г
4.100
Комплектация
моноблок (с пилотной и импульсной лампой), защитное стекло (пайрекс), защитный пластиковый колпак, кабель питания
Размеры товара
11.4 х 21.9 х 34 см (с ручкой и лампой)
Описание
Серия студийных вспышек Godox Gemini GSII отличается от бюджетных вариантов других производителей встроенным радиоприемником системы Godox X 2.4 ГГц. Вы можете дистанционно управлять этой вспышкой с помощью синхронизаторов серии X1T, XPro, или даже с помощью вспышки для телефона Godox A1. Быстрая перезарядка, цифровое управление с высокой точностью настройки (шаг 0.1), надежная беспроводная синхронизация, пайрекс в базовом комплекте – всё это Godox Gemini GSII.
Gemini GSII используют широко распространенный байонет Bowens S и могут использоваться с огромным количеством мягких и жестких световых модификаторов.
Пилотная лампа может управляться в независимом или пропорциональном режиме.
Производитель заявляет высокую стабильность цветовой температуры, без значительных сдвигов при изменении энергии импульса.