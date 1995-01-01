Импульсная лампа Godox FT-DP600II подходит для студийных вспышек Godox DP600 II, DP600 III, DP600IIIV, DP800II, DP800III, DP800IIIV. Максимальная энергия импульса: 600 Дж.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Поскольку заряд накапливается и хранится на конденсаторах внутри прибора, получить удар током можно даже в том случае, если прибор отключен от электросети. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, для замены лампы обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.