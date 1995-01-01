Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами для FL150S
Код товара : УТ-00074730
Артикул : 27921
3 540 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Софтбокс Godox FL-SF 6060 с сотами для гибкой светодиодной панели FL150S, крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку.
Характеристики:
- Совместимость: Godox FL150S
- Внутреннее покрытие: серебристое
- Размер: 60 х 60 см
- Глубина: 14 см
- Размер ячейки: 5 х 4.5 см
- Размер упаковки: 910 х 390 х 60 мм
- Вес с упаковкой: 1 кг
Комплектация:
- Софтбокс
- Рассеиватель
- Соты
- Чехол
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