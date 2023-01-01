Описание

Рукоятка Godox FG-100 предназначена для комфортного захвата в руке портативных аккумуляторных вспышек Godox AD100Pro, AD200Pro, AD300Pro, светодиодных осветителей ML30, ML30Bi, ML60, ML60Bi и др. Может применяться и с другими осветителями с резьбовым отверстием 1/4" на корпусе.

Рукоятка изготовлена из прочного пластика, крепежные элементы – металлические. Противоскользящая рифленая ручка обеспечивает надежный захват. Эргономичная конструкция рукоятки позволяет удерживать вспышку или осветитель в руке длительное время. Верхняя площадка рукоятки наклонена под углом 15° и свет от вспышки естественным образом направляется сверху вниз.

Благодаря резьбовому отверстию 1/4'' в нижней части вам не нужно каждый раз снимать рукоятку при установке вспышки на осветительные стойки или другие крепления. Также предусмотрен ремешок на запястье (темляк), который предотвратит случайное падение оборудования.