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Микрофон Godox EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой

  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
  • EM68X, настольный, USB, с RGB подсветкой
Код товара:УТ-00064775
Артикул:30046

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Настольный микрофон для онлайн-трансляций, киберспорта, записи подкастов. Имеет 4 переключаемые диаграммы направленности: кардиоидная, всенаправленная, стерео и «восьмерка». Базовая чувствительность -40 дБ, усиление звука и другие параметры регулируются через мобильное приложение Godox Mic (телефон подключается к микрофону через Bluetooth). Регулируемая RGB подсветка создает творческую атмосферу, а также позволяет легко понять, когда микрофон включен, а когда выключен. Временное выключение звука (Mute) осуществляется с помощью касания сенсорных зон в верхней или в нижней части микрофона. Наклоняемая подставка снабжена встроенным гасителем вибраций, который отсекает шумы и стуки, идущие от стола.