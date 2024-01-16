Настольный микрофон для онлайн-трансляций, киберспорта, записи подкастов. Имеет 4 переключаемые диаграммы направленности: кардиоидная, всенаправленная, стерео и «восьмерка». Базовая чувствительность -40 дБ, усиление звука и другие параметры регулируются через мобильное приложение Godox Mic (телефон подключается к микрофону через Bluetooth). Регулируемая RGB подсветка создает творческую атмосферу, а также позволяет легко понять, когда микрофон включен, а когда выключен. Временное выключение звука (Mute) осуществляется с помощью касания сенсорных зон в верхней или в нижней части микрофона. Наклоняемая подставка снабжена встроенным гасителем вибраций, который отсекает шумы и стуки, идущие от стола.