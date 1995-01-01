Главная страница Осветительное оборудование Фотозонты Рассеиватель Godox DPU-165T, для фотозонта, просветной, 165 см

Рассеиватель Godox DPU-165T, для фотозонта, просветной, 165 см



Код товара: УТ-00055838 Артикул: 28522 Код товара: УТ-00055838 Артикул: 28522 Вес 130 гр. Размеры диаметр 130 см Вес (брутто), кг 0.250 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 130 гр. Размеры диаметр 130 см Вес (брутто), кг 0.250 Описание Белый просветный рассеиватель Godox DPU-165T разработан специально для параболических фотозонтов Godox диаметром 165 см – Godox UB-165S серебро и Godox UB-165 белый. Тканевый рассеиватель на резинке надевается на открытую сторону зонта и преобразует параболический зонт в софтбокс, помогая создавать мягкий и рассеянный свет. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.