Белый просветный рассеиватель Godox DPU-165T разработан специально для параболических фотозонтов Godox диаметром 165 см – Godox UB-165S серебро и Godox UB-165 белый. Тканевый рассеиватель на резинке надевается на открытую сторону зонта и преобразует параболический зонт в софтбокс, помогая создавать мягкий и рассеянный свет.