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Рассеиватель Godox DPU-165T, для фотозонта, просветной, 165 см

Код товара:УТ-00055838
Артикул:28522

Товар не найден

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Описание

Белый просветный рассеиватель Godox DPU-165T разработан специально для параболических фотозонтов Godox диаметром 165 см – Godox UB-165S серебро и Godox UB-165 белый. Тканевый рассеиватель на резинке надевается на открытую сторону зонта и преобразует параболический зонт в софтбокс, помогая создавать мягкий и рассеянный свет.