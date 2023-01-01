Белый просветный рассеиватель Godox DPU-130T разработан специально для параболических фотозонтов Godox диаметром 130 см – Godox UB-130S серебро и Godox UB-130W белый. Тканевый рассеиватель на резинке надевается на открытую сторону зонта и преобразует параболический зонт в софтбокс, помогая создавать мягкий и рассеянный свет.