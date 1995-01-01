Потрясающе мягкий, всенаправленный свет

Этот сферический софтбокс идеально подходит для создания мягкого и равномерного света, который распространяется во всех направлениях, как в небольшом пространстве, так и в большой студии. Благодаря углу рассеяния луча 270° этот софтбокс идеально подходит для видеопроизводства, съемки потоковой трансляции в реальном времени и создания фильмов.

Байонет Bowens

Оснащенный креплением Bowens, софтбокс полностью совместим с любой вспышкой или источником постоянного света с байонетом Bowens, например: Godox SL150II, UL150, светодиодными осветителями серии VL и другими.

Невероятно быстрая установка

Благодаря простой и прочной конструкции этим софтбоксом очень легко пользоваться. Его можно разобрать или собрать всего за несколько секунд, что обеспечивает высокую мобильность использования.

Тканевые шторки для большего контроля

Для более точного управления светом отдельно можно приобрести съемные 4-секционные шторки SS-85, которые крепятся с любой стороны софтбокса. Обернув софтбокс шторками, можно избавиться от нежелательной засветки или сконцентрировать свет в определенном направлении.