Софтбокс Godox CS-50T сферический, складной, 50 см, Bowens
Код товара : УТ-00074743
Артикул : 31297
6 740 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Эффективный светоформирующий сферический софтбокс для создания мягкого освещения, даже в небольших помещениях. Софтбоксы серии CS-T при полном раскрытии имеют глубину от 33,5 до 54,1 см, что обеспечивает исключительную универсальность при работе в небольших помещениях, а благодаря сферической форме создают мягкий и равномерный свет во всех направлениях. Они отлично подходят для проведения прямых эфиров, видеозаписи и кинопроизводства.
Созданы для небольших помещений
Сферические софтбоксы серии CS-T специально разработаны для использования в условиях ограниченного пространства, поэтому они имеют небольшую глубину - 33,5, 41,8 и 54,1 см.
Секунда и готово
Рассеиватель надежно крепится к каркасу с помощью ленты Velcro и обтягивает спицы зонта, такая конструкция позволяет софтбоксу раскладываться и складываться всего за одну секунду, что значительно повышает эффективность рабочего процесса.
Мягкий свет на 270°
Софтбокс сферической формы излучает мягкий, равномерный свет во всех направлениях, что делает его универсальным как для помещений с ограниченным пространством, так и для открытых площадок. Широкий угол освещения 270° позволяет использовать его для различных видов видеосъемки, включая предметную съемку, съемку прямых эфиров, запись интервью и т.д.
Тканевая шторка для лучшего контроля
Съемная тканевая шторка легко крепится к софтбоксу, поднимается и опускается вокруг него, что позволяет контролировать распределение света, устраняя нежелательную засветку.
Совместимость с креплением Bowens
Благодаря креплению Bowens софтбокс полностью совместим с различными вспышками и осветителями, включая серии Godox SL, UL, VL и др.
Комплектация:
Сферический софтбокс - 1 шт
Сумка для переноски - 1 шт
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