Если вы ведете свой видеоблог и хотите украсить студию или создать атмосферу, благоприятную для зрителей вашего канала, используйте специально разработанный студийный осветитель CL10 с RGB светодиодами. Благодаря возможности выбора любого из 36000 оттенков свечения и 39 предустановленным спецэффектам, осветитель позволяет полностью кастомизировать освещение в вашей студии, чтобы предоставить зрителям живописное изображение трансляции, сократить трудозатраты и время на подготовку световых приборов и продвинуться на более высокий уровень.

Освежите цвета

Встроенные функции регулировки цвета RGB и HSI предлагают на выбор 36000 цветов, которые можно гибко и быстро настраивать в зависимости от задачи во время видео трансляции. Осветитель CL10 поможет пользователям создать уникальный узнаваемый личный стиль, эффектно подсветить фон или объект съемки и привлечь подписчиков.

39 предустановленных эффектов имитируют различные световые сцены, чтобы соответствовать самым современным требованиям пользователя в решении творческих задач.

Смена цветов RGB – три различных предустановленных цикла, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга с разной скоростью.

Вспышка – световая имитация импульсного света в трех вариантах (отличаются скоростью и могут имитировать свет от одиночной вспышки фотографа, работы вспышек на пресс-конференции или непрерывной съемки папарацци.)

Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом (в трех вариантах).

Молнии – световая имитация вспышки молнии (в трех вариантах).

Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы (в трех вариантах).

Телевизор – имитация работы экрана кинескопа (в трех вариантах).

Свеча – мерцающий теплый свет (в трех вариантах).

Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием (в трех вариантах).

Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка (в трех вариантах).

Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины (в трех вариантах).

Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины (в трех вариантах).

Скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи (в трех вариантах).

Светомузыка – световой импульс, который выдается со звуком музыки, хлопков, стука или других звуков. Цвет меняется по мере увеличения или уменьшения громкости (в двух вариантах).

SOS — передача светового сигнала SOS.

Легкое управление

Поддержка дистанционного управления через приложение для смартфона и ИК-пульт обеспечивают легкий и быстрый доступ ко всем настройкам осветителя.

Дизайн для эффективного охлаждения

Встроенный многосекционный рассеиватель тепла позволяет защитить осветитель от чрезмерного нагрева и продлить срок его службы.

Универсальный способ питания

Благодаря разъему USB Type-C и возможности работы от источника питания 5В/2А, осветитель можно использовать как в студии, подключив его к сети переменного тока с помощью входящего в комплект адаптера питания, так и вне студии, например с помощью внешнего аккумулятора.