Осветитель Godox CL10, 10 Вт, RGB, спецэффекты
Код товара : УТ-00056821
Артикул : 28312
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
10 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
270 г
Описание
Если вы ведете свой видеоблог и хотите украсить студию или создать атмосферу, благоприятную для зрителей вашего канала, используйте специально разработанный студийный осветитель CL10 с RGB светодиодами. Благодаря возможности выбора любого из 36000 оттенков свечения и 39 предустановленным спецэффектам, осветитель позволяет полностью кастомизировать освещение в вашей студии, чтобы предоставить зрителям живописное изображение трансляции, сократить трудозатраты и время на подготовку световых приборов и продвинуться на более высокий уровень.
Освежите цвета
Встроенные функции регулировки цвета RGB и HSI предлагают на выбор 36000 цветов, которые можно гибко и быстро настраивать в зависимости от задачи во время видео трансляции. Осветитель CL10 поможет пользователям создать уникальный узнаваемый личный стиль, эффектно подсветить фон или объект съемки и привлечь подписчиков.
39 предустановленных эффектов имитируют различные световые сцены, чтобы соответствовать самым современным требованиям пользователя в решении творческих задач.
- Смена цветов RGB – три различных предустановленных цикла, в котором цвета непрерывно сменяют друг друга с разной скоростью.
- Вспышка – световая имитация импульсного света в трех вариантах (отличаются скоростью и могут имитировать свет от одиночной вспышки фотографа, работы вспышек на пресс-конференции или непрерывной съемки папарацци.)
- Цветной лазер – имитация освещения лазерным стробоскопом (в трех вариантах).
- Молнии – световая имитация вспышки молнии (в трех вариантах).
- Мигающая лампа – имитация света от мерцающей лампы (в трех вариантах).
- Телевизор – имитация работы экрана кинескопа (в трех вариантах).
- Свеча – мерцающий теплый свет (в трех вариантах).
- Живое пламя – мерцающий теплый свет с большим затуханием (в трех вариантах).
- Фейерверк – цветные вспышки, имитирующие освещение от фейерверка (в трех вариантах).
- Полицейский маячок – имитация света от проблесковых маячков красного и синего цвета от полицейской машины (в трех вариантах).
- Пожарная машина – имитация света от проблесковых маячков красного и белого цвета от пожарной машины (в трех вариантах).
- Скорая помощь – имитация света от проблесковых маячков синего и белого цвета от машины скорой помощи (в трех вариантах).
- Светомузыка – световой импульс, который выдается со звуком музыки, хлопков, стука или других звуков. Цвет меняется по мере увеличения или уменьшения громкости (в двух вариантах).
- SOS — передача светового сигнала SOS.
Легкое управление
Поддержка дистанционного управления через приложение для смартфона и ИК-пульт обеспечивают легкий и быстрый доступ ко всем настройкам осветителя.
Дизайн для эффективного охлаждения
Встроенный многосекционный рассеиватель тепла позволяет защитить осветитель от чрезмерного нагрева и продлить срок его службы.
Универсальный способ питания
Благодаря разъему USB Type-C и возможности работы от источника питания 5В/2А, осветитель можно использовать как в студии, подключив его к сети переменного тока с помощью входящего в комплект адаптера питания, так и вне студии, например с помощью внешнего аккумулятора.