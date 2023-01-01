Зарядное устройство Godox C400P для аккумуляторной вспышки Witstro AD400Pro. Работает от сетей 100 или 220 Вольт. Светодиодная индикация хода зарядки (4 ступени). Полностью заряжает аккумулятор WB400P приблизительно за 2 часа.