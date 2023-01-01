Рукоятка аккумуляторная Godox BPC-01, 10 000 мАч, USB PD / QC
Код товара : УТ-00068620
Артикул : 29723
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Представляя собой комбинацию внешнего аккумулятора, рукоятки и мини-штатива, аккумуляторная рукоятка BPC-01 емкостью 10 000 мАч является очень удобным и функциональным устройством. Благодаря универсальному штативному винту 1/4" BPC-01 может использоваться как удобная ручка для экшен- или беззеркальной камеры, смартфона или какого-либо аксессуара (например, светодиодной лампы). Поддержка технологий быстрой зарядки Quick Charge и USB Power Delivery (18 Вт) позволяет вести съемку и заряжать камеру одновременно. Это делает ее идеальным аксессуаром, особенно для видеоблогеров.
2 разъема (USB-A и USB-C) позволяют подавать питание на 2 устройства одновременно: например, заряжать телефон и светодиодный осветитель. Четырехуровневая светодиодная индикация показывает оставшийся заряд батареи. Индикация включается при одном нажатии на кнопку внизу, а двойное нажатие выключает ее.
Удобный хват
Вместо плоского корпуса обычных универсальных аккумуляторов, рукоятка BPC-01 имеет более эргономичный дизайн: вам не нужно покупать отдельно рукоятку для камеры, отдельно аккумулятор и еще держатель для него.
Резьбовое гнездо 1/4" в основании рукоятки позволяет использовать мини-треногу, которая идет в комплекте, или любой другой штатив / монопод / зажим / присоску с винтом 1/4". Мы также рекомендуем дооснастить рукоятку небольшой шаровой головкой, которая позволит комфортнее снимать в вертикальном режиме и в целом более гибко настраивать положение камеры.
Характеристики
- Модель ВРС-01
- Вход Type-C: 5В 3А / 9В 2А
- Выход Type-C: 5В 3A / 9В 2A / 12В 1.5A
- Выход USB Type-A: 5В 3A / 9В 2A / 12В 1.5A
- Параметры литиевого аккумулятора: 3.6В 10000мАч
- Время полной зарядки: 2.5 часа (9В 2А) или 4 часа (5В 2А)
- Температура эксплуатации: 0°C ~ 45°C
- Размер: 20.4 x 3.1 x 3.1 см
- Вес: 248 г