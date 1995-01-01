Портретная тарелка Godox BDR-W55, белая, 53 см, Bowens
Код товара : УТ-00073666
Артикул : 27934
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Godox BDR-W55 – профессиональная портретная тарелка с белым отражающим покрытием, диаметром 53 см и байонетом Bowens. Портретная тарелка направляет световой поток от источника света ( свет от отражающей поверхности центрального дефлектора также перенаправляется на большую поверхность отражателя) — в результате получается «жесткий» равномерный без «полосок» и провалов в освещенности световой поток, дающий высококонтрастный светотеневой рисунок снимаемого объекта (модели).
В отличии от серебристой отражающей поверхности, белая поверхность не меняет цветовую температуру светового потока и формирует более равномерную структуру светового пятна, однако имеет меньшую светоотражающую способность. Поэтому тарелка Godox BDR-S55 рекомендована для использования со студийными источниками постоянного или импульсного света.
Для смягчения светового потока на выходе предусмотрен тканевый рассеиватель (диффузор), входящий в комплект. Дополнительно возможно приобрести сотовую решетку Godox HC55 для BDR-55 для формирования направленного светового потока.
Портретные тарелки широко используются в фэшн-фотографии, для съемки крупноплановых портретов, бьюти-съемках для портфолио визажистов и стилистов.
Характеристики:
- Байонет Bowens
- Материал алюминий
- Внутреннее покрытие белое
- Диаметр 53 см
- Глубина 23 см
- Размер упаковки 55 х 55 х 25 см
- Вес 1.4 кг
- Вес с упаковкой 2.6 кг
- Портретная тарелка Godox BDR-W55
- Тканевый рассеиватель