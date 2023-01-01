Набор слайдов Godox AK-S04 состоит из 10 проекционных слайдов с различными изображениям. Тематика данного набора с основном посвящена красочным витражам, космосу и фантастическим фильмам. Слайды устанавливаются в проекционную насадку Godox AK-R21 через держатель AK-R26. Таким образом возможно проецирование изображений на любую белую или светлую поверхность с помощью импульсных вспышек или светодиодных осветителей постоянного света.