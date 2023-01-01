Набор слайдов Godox AK-S02
Код товара : УТ-00067786
Артикул : 30261
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Набор слайдов Godox AK-S02 состоит из 10 проекционных слайдов с различными изображениям. Тематика данного набора посвящена празднику Хэллоуин. Слайды устанавливаются в проекционную насадку Godox AK-R21 через держатель AK-R26. Таким образом возможно проецирование изображений на любую белую или светлую поверхность с помощью импульсных вспышек или светодиодных осветителей постоянного света.
Для лучшего понимания принципа работы рекомендуем ознакомиться с видео.
Основные преимущества такого подхода:
- При съемке на выезде не требуется возить с собой множество фонов
- Не требуется глубокая обработка изображения
- Можно накладывать проекцию не только на фон, но и на саму модель, что в ряде случаев дает интересный эффект
- Отсутствует цветовой сдвиг, вызываемый отражениями от синего или зеленого хромакея на модель
- Можно накладывать проекции на стены зданий и других крупных объектов
Раскройте свой творческий потенциал с проекционной насадкой Godox AK-R21.