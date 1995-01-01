Набор слайдов Godox AK-S01

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Код товара: УТ-00067785 Артикул: 30260 Код товара: УТ-00067785 Артикул: 30260 Набор слайдов Godox AK-S01 состоит из 10 проекционных слайдов с различными изображениям. Тематика данного набора: стены из дерева и тростника, геометрические узоры + 1 рождественский слайд. Слайды устанавливаются в проекционную насадку Godox AK-R21 через держатель AK-R26. Таким образом возможно проецирование изображений на любую белую или светлую поверхность с помощью импульсных вспышек или светодиодных осветителей постоянного света. Товар не найден Задать вопрос Описание Набор слайдов Godox AK-S01 состоит из 10 проекционных слайдов с различными изображениям. Тематика данного набора: стены из дерева и тростника, геометрические узоры + 1 рождественский слайд. Слайды устанавливаются в проекционную насадку Godox AK-R21 через держатель AK-R26. Таким образом возможно проецирование изображений на любую белую или светлую поверхность с помощью импульсных вспышек или светодиодных осветителей постоянного света. Для лучшего понимания принципа работы рекомендуем ознакомиться с видео. Основные преимущества такого подхода: При съемке на выезде не требуется возить с собой множество фонов Не требуется глубокая обработка изображения Можно накладывать проекцию не только на фон, но и на саму модель, что в ряде случаев дает интересный эффект Отсутствует цветовой сдвиг, вызываемый отражениями от синего или зеленого хромакея на модель Можно накладывать проекции на стены зданий и других крупных объектов Раскройте свой творческий потенциал с проекционной насадкой Godox AK-R21. Видео Наш обзор

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