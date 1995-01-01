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Набор слайдов Godox AK-S

  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
  • AK-S
Код товара:УТ-00067784
Артикул:30266

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Большой набор слайдов Godox AK-S включает в себя 6 малых комплектов от AK-S01 до AK-S06, итого 60 слайдов с различными изображениям. Тематика самая разнообразная: стены, витражи, геометрические узоры, космические и фантастические пейзажи, слайды на Хэллоуин и Рождество. Слайды устанавливаются в проекционную насадку Godox AK-R21 через держатель AK-R26. Таким образом возможно проецирование изображений на любую белую или светлую поверхность с помощью импульсных вспышек или светодиодных осветителей постоянного света.

Для лучшего понимания принципа работы рекомендуем ознакомиться с видео.

Основные преимущества такого подхода:

  1. При съемке на выезде не требуется возить с собой множество фонов
  2. Не требуется глубокая обработка изображения
  3. Можно накладывать проекцию не только на фон, но и на саму модель, что в ряде случаев дает интересный эффект
  4. Отсутствует цветовой сдвиг, вызываемый отражениями от синего или зеленого хромакея на модель
  5. Можно накладывать проекции на стены зданий и других крупных объектов

Раскройте свой творческий потенциал с проекционной насадкой Godox AK-R21.