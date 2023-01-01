Большой набор слайдов Godox AK-S включает в себя 6 малых комплектов от AK-S01 до AK-S06, итого 60 слайдов с различными изображениям. Тематика самая разнообразная: стены, витражи, геометрические узоры, космические и фантастические пейзажи, слайды на Хэллоуин и Рождество. Слайды устанавливаются в проекционную насадку Godox AK-R21 через держатель AK-R26. Таким образом возможно проецирование изображений на любую белую или светлую поверхность с помощью импульсных вспышек или светодиодных осветителей постоянного света.