Объектив Godox AK-R27 для проекционной насадки AK-R21
Код товара : УТ-00071528
Артикул : 30258
4 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Объектив 65 мм Godox AK-R27 предназначен для использования совместно с проекционной насадкой AK-R21 и позволяет изменить угол луча света, проходящего через насадку. 65-миллиметровая линза формирует средний угол луча света.