Объектив Godox AK-R23 с фокусным расстоянием 83 мм предназначен для использования совместно с проекционной насадкой AK-R21 . Предназначен для формирования узкого угла распространения светового луча, проходящего через насадку, чтобы создавать различные световые эффекты.