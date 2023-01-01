Объектив Godox AK-R23 для проекционной насадки AK-R21
Код товара : УТ-00071526
Артикул : 30249
5 510 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Объектив Godox AK-R23 с фокусным расстоянием 83 мм предназначен для использования совместно с проекционной насадкой AK-R21 . Предназначен для формирования узкого угла распространения светового луча, проходящего через насадку, чтобы создавать различные световые эффекты.