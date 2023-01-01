Описание

Быстрораскладной параболический софтбокс Godox AD-S85S для вспышек с байонетом Godox (AD300Pro, AD400Pro, AD600 и др. модели). 16-спицевая конструкция обеспечивает практически идеально круглую форму рассеивающей поверхности, что создает красивые блики в глазах фотомодели и на других глянцевых поверхностях. Глубокая форма обеспечивает максимально эффективное рассеивание света, чтобы сформировать еще более мягкий светотеневой рисунок.

Помимо полупрозрачных рассеивателей в софтбокс также можно установить металлизированные отражатели. В комплекте идут 2 двусторонних отражателя: серебристый / золотой и белый / sunlight (серебристый с золотой прострочкой). К примеру, использование золотой отражающей поверхности создает эффект солнечного загара на коже модели, а также может использоваться для имитации «золотого часа» (закат или рассвет) при съемке под открытым небом в середине дня. Sunlight создает похожий, но менее выраженный эффект. Серебристый и белый просто обеспечивают более мягкое рассеивание света, не влияя на его температуру. Отражатель можно быстро заменять, не снимая рассеиватели: для этого сбоку предусмотрена прорезь, застегивающаяся на молнию: вы можете быстро попробовать разные варианты и выбрать лучший.

Быстрораскладная конструкция позволяет собирать и разбирать софтбокс буквально за несколько секунд, что особенно удобно для съемок на локациях, вне студии. Съемные тканевые соты ограничивают угол рассеивания света, что делает общий светотеневой рисунок более контрастным. Снимая и устанавливая рассеиватели, вы также можете регулировать жесткость света: к примеру, вообще без рассеивателей данный софтбокс будет работать как большая портретная тарелка – жесткий свет для beauty и fashion съемки. Такой вариант также может подойти для «перебивания» солнечного света и создания собственного рисунка при съемке под открытым небом.

Обратите внимание: данный софтбокс идет с байонетом Godox. Он отличается от Bowens широкими лепестками, что обеспечивает большую устойчивость световых модификаторов, но с приборами, оснащенными байонетом Bowens, он несовместим.

Комплектация: