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Октабокс Godox AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II

  • AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II
  • AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II
  • AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II
  • AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II
  • AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II
  • AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II
  • AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II
  • AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II
  • AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II
Код товара:УТ-00047382
Артикул:27291

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Складной октабокс с креплением специально для вспышек Godox AD200, AD200Pro и AD360 II. Устанавливается на насадку с открытой лампой. В комплект включены 2 рассеивателя (внешний тканевый и внутренний металлический), а также тканевая сотовая насадка, которая ограничивает угол рассеивания, придает изображению большую контрастность. Без внешнего рассеивателя и сот может использоваться как «портретная тарелка», создавая жесткий свет с четкими контурами, который популярен в жанрах fashion и beauty.

Быстрораскладная конструкция зонтичного типа: складывается и раскладывается за пару секунд.