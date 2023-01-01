Складной октабокс с креплением специально для вспышек Godox AD200, AD200Pro и AD360 II. Устанавливается на насадку с открытой лампой. В комплект включены 2 рассеивателя (внешний тканевый и внутренний металлический), а также тканевая сотовая насадка, которая ограничивает угол рассеивания, придает изображению большую контрастность. Без внешнего рассеивателя и сот может использоваться как «портретная тарелка», создавая жесткий свет с четкими контурами, который популярен в жанрах fashion и beauty.