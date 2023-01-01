Октабокс Godox AD-S7/S8, 48 см, с сотами для AD200 / AD360 II
Код товара : УТ-00047382
Артикул : 27291
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
560 г
Вес (брутто), г
0.150
Размеры товара
диаметр 48 см
Описание
Складной октабокс с креплением специально для вспышек Godox AD200, AD200Pro и AD360 II. Устанавливается на насадку с открытой лампой. В комплект включены 2 рассеивателя (внешний тканевый и внутренний металлический), а также тканевая сотовая насадка, которая ограничивает угол рассеивания, придает изображению большую контрастность. Без внешнего рассеивателя и сот может использоваться как «портретная тарелка», создавая жесткий свет с четкими контурами, который популярен в жанрах fashion и beauty.
Быстрораскладная конструкция зонтичного типа: складывается и раскладывается за пару секунд.