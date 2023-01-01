Описание

Штанга телескопическая Godox AD-S13 с рукояткой позволяет удобно удерживать вспышку в руках для выбора оптимального угла подсветки. На штанге можно установить светодиодный осветительный прибор с посадочным креплением 5/8” или вспышку с креплением на винт 1/4” (например, аккумуляторную вспышку Godox AD200 / AD200Pro). С помощью приобретаемых отдельно адаптеров, на штангу AD-S13 также можно установить любую накамерную вспышку или микрофон.

Благодаря телескопической 4-секционной конструкции длина штанги регулируется от 50 см до 1,6 м. Штанга компактна в сложенном виде, а ее вес составляет всего 320 г.

Телескопическую штангу Godox AD-S13 можно использовать для увеличения высоты стойки Godox AD-S16.

В комплект входит сумка для переноски и хранения.