Штанга (удочка) Godox AD-S13
Код товара : УТ-00047384
Артикул : 27293
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.320
Описание
Штанга телескопическая Godox AD-S13 с рукояткой позволяет удобно удерживать вспышку в руках для выбора оптимального угла подсветки. На штанге можно установить светодиодный осветительный прибор с посадочным креплением 5/8” или вспышку с креплением на винт 1/4” (например, аккумуляторную вспышку Godox AD200 / AD200Pro). С помощью приобретаемых отдельно адаптеров, на штангу AD-S13 также можно установить любую накамерную вспышку или микрофон.
Благодаря телескопической 4-секционной конструкции длина штанги регулируется от 50 см до 1,6 м. Штанга компактна в сложенном виде, а ее вес составляет всего 320 г.
Телескопическую штангу Godox AD-S13 можно использовать для увеличения высоты стойки Godox AD-S16.
В комплект входит сумка для переноски и хранения.