Рефлектор Godox AD-R9 (Bowens S)
Код товара : УТ-00031468
Артикул : 26374
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Гарантия производителя 12 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.350
Описание
Жесткий рефлектор с байонетом Bowens S. Аналогичный идет в комплекте с моноблоком AD600Pro. Рекомендуется для заполняющего или контрового света. Металлическая конструкция с серебристым покрытием внутренней части.