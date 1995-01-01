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Рефлектор Godox AD-R9 (Bowens S)

  • AD-R9 (Bowens S)
  • AD-R9 (Bowens S)
  • AD-R9 (Bowens S)
Код товара:УТ-00031468
Артикул:26374

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Жесткий рефлектор с байонетом Bowens S. Аналогичный идет в комплекте с моноблоком AD600Pro. Рекомендуется для заполняющего или контрового света. Металлическая конструкция с серебристым покрытием внутренней части.