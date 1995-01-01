Рефлектор Godox AD-R9 (Bowens S)

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Код товара: УТ-00031468 Артикул: 26374 Код товара: УТ-00031468 Артикул: 26374 Вес (брутто), кг 0.350 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.350 Описание Жесткий рефлектор с байонетом Bowens S. Аналогичный идет в комплекте с моноблоком AD600Pro. Рекомендуется для заполняющего или контрового света. Металлическая конструкция с серебристым покрытием внутренней части. Видео Наш обзор

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