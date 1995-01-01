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Выносная головка Godox AD-H600B для вспышек AD600

  • AD-H600B для вспышек AD600
  • AD-H600B для вспышек AD600
  • AD-H600B для вспышек AD600
  • AD-H600B для вспышек AD600
  • AD-H600B для вспышек AD600
  • AD-H600B для вспышек AD600
  • AD-H600B для вспышек AD600
  • AD-H600B для вспышек AD600
  • AD-H600B для вспышек AD600
Код товара:УТ-00031465
Артикул:26379

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Поскольку Godox AD600 – довольно тяжелый прибор (около 2.7 кг), для использования на журавлях, удочках или просто в руках ассистента производителем предусмотрена выносная головка AD-H600, кабель от которой закрепляется на место импульсной лампы. Таким образом, AD600 превращается в портативный генератор с легкой выносной головкой, которую можно легко удерживать на значительной высоте.

Импульсная лампа переставляется с корпуса AD600, поэтому в этом комплекте ее нет. Для защиты импульсной лампы в AD600 используется прозрачный стеклянный пайрекс с вентиляционными отверстиями. 10-ваттная светодиодная пилотная лампа на головке дублируется. Байонет Bowens S позволяет устанавливать различные светоформирующие насадки: жесткие рефлекторы и софтбоксы, также предусмотрено крепление для зонта.

AD-H600 можно легко удерживать в руках, закрепить на стойку, журавль или телескопическую удочку.

Длина кабеля: 2.4 м.