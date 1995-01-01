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Держатель Godox AD-E2, на стойку, с креплением для зонта, для AD200 / AD200Pro

  • AD-E2, на стойку, с креплением для зонта, для AD200 / AD200Pro
  • AD-E2, на стойку, с креплением для зонта, для AD200 / AD200Pro
  • AD-E2, на стойку, с креплением для зонта, для AD200 / AD200Pro
  • AD-E2, на стойку, с креплением для зонта, для AD200 / AD200Pro
  • AD-E2, на стойку, с креплением для зонта, для AD200 / AD200Pro
Код товара:УТ-00047373
Артикул:27557

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Godox AD-E2 – полностью металлический держатель для установки вспышек AD200 / AD200Pro на студийные стойки: гнездо под стандартный студийный шпигот 5/8". Регулируемый угол наклона и отверстие с фиксатором для установки зонта. Верхняя панель оснащена резиновой накладкой: не скользит и не оставляет царапин на вспышке. Стальные винты надежно фиксируют положение. Верхний винт 1/4".