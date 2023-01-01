Адаптер Godox AD-E2 – полностью металлический держатель для установки вспышек AD200 / AD200Pro на студийные стойки: гнездо под стандартный студийный шпигот 5/8". Регулируемый угол наклона и отверстие с фиксатором для установки зонта. Верхняя панель оснащена резиновой накладкой: не скользит и не оставляет царапин на вспышке. Стальные винты надежно фиксируют положение. Верхний винт 1/4".