Держатель Godox AD-E2, на стойку, с креплением для зонта, для AD200 / AD200Pro
Код товара:УТ-00047373
Артикул:27557
Товар не найден
Характеристики
Вес126 г
Вес (брутто), кг0.200
Описание
Адаптер Godox AD-E2 – полностью металлический держатель для установки вспышек AD200 / AD200Pro на студийные стойки: гнездо под стандартный студийный шпигот 5/8". Регулируемый угол наклона и отверстие с фиксатором для установки зонта. Верхняя панель оснащена резиновой накладкой: не скользит и не оставляет царапин на вспышке. Стальные винты надежно фиксируют положение. Верхний винт 1/4".