Держатель Godox AD-E на стойку, с креплением для зонта, для AD200 / AD200Pro
Код товара : УТ-00047372
Артикул : 27258
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
125 г
Вес (брутто), г
0.130
Описание
Адаптер Godox AD-E предназначен для установки вспышек Godox AD200 и AD200Pro на студийную стойку со стандартным креплением 5/8”, а также включает в себя крепление для зонта. Также совместим с любым другим фотооборудованием с резьбовым отверстием 1/4". Вспышка устанавливается на адаптер с помощью съемного шпигота с винтом 1/4”. Угол наклона адаптера регулируется, это позволит устанавливать вспышку в разных положениях. Три стальных винта надежно фиксируют положение.
Адаптер изготовлен из легкого и прочного ABS пластика.