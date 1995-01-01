Держатель Godox AD-E на стойку, с креплением для зонта, для AD200 / AD200Pro
Код товара:УТ-00047372
Артикул:27258
Товар не найден
Характеристики
Вес125 г
Вес (брутто), кг0.130
Описание
Адаптер Godox AD-E предназначен для установки вспышек Godox AD200 и AD200Pro на студийную стойку со стандартным креплением 5/8”, а также включает в себя крепление для зонта. Также совместим с любым другим фотооборудованием с резьбовым отверстием 1/4". Вспышка устанавливается на адаптер с помощью съемного шпигота с винтом 1/4”. Угол наклона адаптера регулируется, это позволит устанавливать вспышку в разных положениях. Три стальных винта надежно фиксируют положение.
Адаптер изготовлен из легкого и прочного ABS пластика.