Адаптер Godox AD-E предназначен для установки вспышек Godox AD200 и AD200Pro на студийную стойку со стандартным креплением 5/8”, а также включает в себя крепление для зонта. Также совместим с любым другим фотооборудованием с резьбовым отверстием 1/4". Вспышка устанавливается на адаптер с помощью съемного шпигота с винтом 1/4”. Угол наклона адаптера регулируется, это позволит устанавливать вспышку в разных положениях. Три стальных винта надежно фиксируют положение.