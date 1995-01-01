Объектив Godox Lens 26° для VSA-26K
Код товара : УТ-00072377
Артикул : 30237
26 670 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Линза Godox 26° Lens – сменный объектив для проекционных насадок Godox VSA-26K. Входит в стандартную комплектацию проекционной насадки Godox VSA-26K, формирует равномерный световой поток (равномерность освещения 70%).
Godox 26° Lens с лучшей в своем классе системой линз для устранения аберраций помогает проекционной насадке VSA создавать четкий луч света с резкими границами. Отклонение цветовой температуры находится в пределах 200 К, что позволяет делать точные снимки без значительных искажений цветов.
Также доступно приобретение линз с большими углами рассеивания 19° и 36°. Три линзы дают возможность формировать свет в соответствии с различными требованиями к углу рассеяния света и размеру светового пятна. Чем меньше угол рассеяния, тем меньше образуемое световое пятно и больше яркость светового потока от одинаковых источников света.
Характеристики:
- Совместимость: проекционные насадки Godox VSA
- Отклонение цветовой температуры ≤ 200 К
- Угол рассеивания: 26°
- Апертура объектива: F/1.6 мм
- Фокусное расстояние: 160 мм
- Равномерность освещения 70%
- Материал линз: Оптическое стекло
- Материал корпуса: Пластик
- Размер: 135 х 219 х 137 мм
- Вес: 1.75 кг
Комплектация:
- Линза Godox 26° Lens для VSA-26K
- Кофр для хранения
- Руководство по эксплуатации
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