Описание

Линза Godox 26° Lens – сменный объектив для проекционных насадок Godox VSA-26K. Входит в стандартную комплектацию проекционной насадки Godox VSA-26K, формирует равномерный световой поток (равномерность освещения 70%).

Godox 26° Lens с лучшей в своем классе системой линз для устранения аберраций помогает проекционной насадке VSA создавать четкий луч света с резкими границами. Отклонение цветовой температуры находится в пределах 200 К, что позволяет делать точные снимки без значительных искажений цветов.

Также доступно приобретение линз с большими углами рассеивания 19° и 36°. Три линзы дают возможность формировать свет в соответствии с различными требованиями к углу рассеяния света и размеру светового пятна. Чем меньше угол рассеяния, тем меньше образуемое световое пятно и больше яркость светового потока от одинаковых источников света.

Характеристики:

Совместимость: проекционные насадки Godox VSA

проекционные насадки Godox VSA Отклонение цветовой температуры ≤ 200 К

Угол рассеивания: 26°

26° Апертура объектива: F/1.6 мм

Фокусное расстояние: 160 мм

160 мм Равномерность освещения 70%

Материал линз: Оптическое стекло

Оптическое стекло Материал корпуса: Пластик

Пластик Размер: 135 х 219 х 137 мм

Вес: 1.75 кг

Комплектация: