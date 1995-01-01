Gitzo Systematic GT5543XLS серии 5 XL - экстра-высокий четырехсекционный профессиональный штатив из карбона, предназначенный для съемки со впечатляющей высоты и безопасной поддержки длиннофокусных объективов и тяжелых камер. Модели 5 серии - самые устойчивые штативы Gitzo и, как остальные из семейства Systematic, они устанавливают стандарты грузоподъемности, устойчивости и индивидуальной адаптации благодаря модульной конструкции. Литой верхний элемент штатива GT5543XLS открывается и закрывается, что позволяет дополнять штатив плоским диском, зубчатой или скользящей центральной колонной, полусферой, выравнивающей базой или другими аксессуарами Systematic.

GT5543XLS весит всего 3.12 кг, обеспечивает невероятную грузоподъемность в 40 кг и достигает 198 см в разложенном виде. Он также может быть использован для съемки на минимальной высоте в 10 см, а складывается до 72 см. Эта крайне надежная, универсальная, портативная модель оснащена прочными карбоновыми трубами Carbon eXact от Gitzo с закручивающимися замками G-Lock Ultra, которые надежно соединяют секции ног и защищают их от загрязнений. Новые, ультрастабильные, съемные наконечники делают штатив еще более надежным. Крепление Easy Link обеспечивает расширенную универсальность и эргономику, что позволяет пользователям подсоединять широкий набор дополнительных аксессуаров, таких как кронштейны Manfrotto, LED светильники, мониторы и т. д.

При диаметре верхней секции ноги 41.3 мм и большей центральной литой конструкцией (по сравнению с сериями Systematic 3 и 4) этот штатив гарантирует максимальную жесткость и устойчисвость. Штатив GT5543XLS является 4-секционной моделью повышенной высоты, разработанной для фотографов, которые ищут безопасную поддержку тяжелого оборудования для съемки на впечатляющей высоте.