Штатив Gitzo Systematic Series 5 XL, GT5543XLS
Код товара : УТ-00041261
Артикул : GT5543XLS
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, винт 3/8"-16
Материал
карбон (углепластик)
Углы наклона ног
26°, 55°, 89°
Максимальная высота
198 см
Пузырьковый уровень
На штативе
Максимальная нагрузка
40 кг
Длина в сложенном положении
72 см
Диаметр ног
29, 32.9, 37, 41.3 мм
Физические характеристики
Вес
3.12 кг
Вес (брутто), г
3.120
Описание
Gitzo Systematic GT5543XLS серии 5 XL - экстра-высокий четырехсекционный профессиональный штатив из карбона, предназначенный для съемки со впечатляющей высоты и безопасной поддержки длиннофокусных объективов и тяжелых камер. Модели 5 серии - самые устойчивые штативы Gitzo и, как остальные из семейства Systematic, они устанавливают стандарты грузоподъемности, устойчивости и индивидуальной адаптации благодаря модульной конструкции. Литой верхний элемент штатива GT5543XLS открывается и закрывается, что позволяет дополнять штатив плоским диском, зубчатой или скользящей центральной колонной, полусферой, выравнивающей базой или другими аксессуарами Systematic.
GT5543XLS весит всего 3.12 кг, обеспечивает невероятную грузоподъемность в 40 кг и достигает 198 см в разложенном виде. Он также может быть использован для съемки на минимальной высоте в 10 см, а складывается до 72 см. Эта крайне надежная, универсальная, портативная модель оснащена прочными карбоновыми трубами Carbon eXact от Gitzo с закручивающимися замками G-Lock Ultra, которые надежно соединяют секции ног и защищают их от загрязнений. Новые, ультрастабильные, съемные наконечники делают штатив еще более надежным. Крепление Easy Link обеспечивает расширенную универсальность и эргономику, что позволяет пользователям подсоединять широкий набор дополнительных аксессуаров, таких как кронштейны Manfrotto, LED светильники, мониторы и т. д.
При диаметре верхней секции ноги 41.3 мм и большей центральной литой конструкцией (по сравнению с сериями Systematic 3 и 4) этот штатив гарантирует максимальную жесткость и устойчисвость. Штатив GT5543XLS является 4-секционной моделью повышенной высоты, разработанной для фотографов, которые ищут безопасную поддержку тяжелого оборудования для съемки на впечатляющей высоте.