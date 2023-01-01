Описание

Gitzo Systematic GT4543LS 4 long серии – мощный четырехсекционный профессиональный штатив из карбона, предназначенный для безопасной поддержки длиннофокусных объективов и тяжелых камер. GT4533LS – это идеальное сочетание высоты, минимального веса, долговечности и бескомпромиссной стабильности. Не только самые «выносливые» и самые стабильные штативы Gitzo – семейство Systematic также устанавливает стандарты модульной конструкции. Литой верхний элемент штатива GT4543LS открывается и закрывается, что позволяет дополнять штатив плоским диском, зубчатой или скользящей центральной колонной, видеоадаптером-полусферой, выравнивающей базой или другими аксессуарами Systematic.

GT4543LS весит 2.38 кг и обеспечивает впечатляющую грузоподъемность - 28 кг. Его рабочая высота составляет от 10 см до 158 см, а складывается он до 61 см. Надежное, универсальное решение, которое легко взять с собой. Эта модель оснащена прочными штангами Carbon eXact от Gitzo с цанговыми замками G-Lock Ultra, которые надежно соединяют секции ног и защищают их от загрязнений. Новые съемные наконечники делают штатив еще более надежным и устойчивым. Крепление Easy Link (3/8") позволяет пользователям подсоединять широкий набор дополнительных аксессуаров через кронштейны типа Magic Arm: LED светильники, внешние мониторы и т. д.

Длинный 4-секционный штатив GT4543LS - это новый размер в ассортименте Systematic 4 серии. При диаметре верхней секции ноги 37 мм этот штатив не только крепкий, но и компактный (его верхняя литая часть аналогична моделям 3 серии), а максимальная высота 158 см позволяет комфортно использовать его даже без центральной колонны. Этот штатив популярен среди требовательных профессионалов, которым нужна надежная стабильная опора для тяжелого профессионального оборудования с более длинными объективами, которую при этом легко переносить и хранить.

Данная позиция заменяет в производстве штатив GT4542LS.