Штатив Gitzo GT3532 3 серии - это 3-секционный стандартной высоты штатив из карбона, созданный для надежной поддержки профессиональных камер с объективом 300 или 400мм, и при этом чрезвычайно портативный. Штатив оснащен революционными более жесткими и крупными штангами Carbon eXact. Верхние секции ног диаметром 32.9 мм и нижние секции из упругого высокомодульного углепластика делают этот штатив более устойчивым и прочным, чем предшественники.

Gitzo GT3532 весит всего 1,88 кг, достигает высоты 161 см и складывается до 64 см. Этот штатив станет идеальным решением для профессиональных фотографов, которым нужна устойчивость на высшем уровне и надежная поддержка в купе с легким весом для длительного исследования фотографических возможностей территории.

Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT3532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Верхняя ступица штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен стабилизирующим крюком на центральной колонне для добавленного веса повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 ''и 3/8'' на верхнем диске.

GHF3W – универсальная 3D-головка с жидкостными картриджами, которые обеспечивают идеальную плавность движения камеры. Удобна при ведении длительного наблюдения и съемки с проводкой, особенно с тяжелыми конфигурациями камер и оптики. Легка и компактна для путешествий, может с успехом использоваться для съемки видео. Пузырьковый уровень можно повернуть, когда камера поднимается вертикально. Использует быстросъемную площадку системы Arca Swiss, может использоваться с другими площадками этой системы.