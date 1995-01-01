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Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LDR

Код товара:УТ-00049784
Артикул:GS5370LDR

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Прорезиненная быстросъмная длинная площадка D-профиля, совместима с Arca-Swiss. Резиновые накладки обеспечивают максимальное сцепление. Включает 3 скользящих 1/4'' винта и адаптер 1/4''-3/8''. Длина 14 см, ширина 5.5 см, вес 120 г. Материалы: алюминий, резина, сталь.