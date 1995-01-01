Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LDR



Код товара: УТ-00049784 Артикул: GS5370LDR Код товара: УТ-00049784 Артикул: GS5370LDR Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Прорезиненная быстросъмная длинная площадка D-профиля, совместима с Arca-Swiss. Резиновые накладки обеспечивают максимальное сцепление. Включает 3 скользящих 1/4'' винта и адаптер 1/4''-3/8''. Длина 14 см, ширина 5.5 см, вес 120 г. Материалы: алюминий, резина, сталь. Видео Наш обзор

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