Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штативная площадка Gitzo GS5370LC

Код товара:УТ-00049782
Артикул:GS5370LC

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Длинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370LC Quick Release Plate С-профиля является надежным аксессуаром для штативной головы, который закрепляется на базе камеры, что позволяет фотографам легко и быстро устанавливать камеры на голову или снимать с головы.
GS5370LC представляет собой длинную площадку С-профиля, которая используется для многих голов Gitzo и включает в себя 2 винта - 1/4'' и 3/8''.