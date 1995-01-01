Длинная быстросъемная площадка Gitzo GS5370LC Quick Release Plate С-профиля является надежным аксессуаром для штативной головы, который закрепляется на базе камеры, что позволяет фотографам легко и быстро устанавливать камеры на голову или снимать с головы.

GS5370LC представляет собой длинную площадку С-профиля, которая используется для многих голов Gitzo и включает в себя 2 винта - 1/4'' и 3/8''.