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Штатив Gitzo Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)

  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
  • Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
Код товара:УТ-00019258
Артикул:GK1555T-82TQD

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штативный комплект Traveler GK1555T-82TQD включает штатив GK1555T из карбона и штативную голову GH1382TQD Center Ball Head.

Штатив Gitzo Traveler GT1555T Carbon Fiber Tripod 1 серии - это ультракомпактная 5-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 35,5 см. Штатив рекомендован к использованию с объективами 135мм (максимально до 200мм). Благодаря широкому размаху ног и короткой центральной колонне штатив опускается до 20 см для съемки с нижних ракурсов или макросъемки.

Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости. Штатив Gitzo GT1555T укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски.

Шаровые головы Gitzo Traveler GH1382TQD серии 1 - самые миниатюрные в профессиональной линейке голов Gitzo. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), а также идеально подходит для всех площадок Gitzo D-профиля. Ее быстросъемная площадка фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Эта штативная голова совместима с большинством площадок типа Arca-Swiss от самых разных марок. В ней нет ручки фрикционного контроля.
Как и другие шаровые головы Gitzo, GH1382TQD - это идеально сбалансированная и универсальная штативная голова, спроектированная таким образом, чтобы обеспечивать предельную плавность и точность движений и надежную фиксацию.
GK1555T-82TQD - это высококачественный штативный комплект из карбона, созданный для требовательных фотографов-любителей, которые любят путешествовать налегке.

Характеристики:

  • Вес: 1420 g
  • Материал: Углепластик
  • Вес безопасной полезной нагрузки: 10 кг
  • Минимальная высота: 30.4 см
  • Максимальная высота: 148.5 см
  • максимальная высота: (без центральной колонны) 131.5 см
  • Длина в сложенном виде: 35.5 см
  • Тип головы: Шаровая голова
  • диаметр труб ног: 11.2, 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 мм
  • Секции ног: 5
  • Диаметр базы: 35 мм
  • угол расстановки ног: 25°, 70°
  • Верхнее крепление: 1/4″ винт
  • Диаметр шарового шарнира: 32 мм
  • Фиксатор шарового шарнира: Да
  • Пузырьковый уровень: (кол-во) 1
  • Штативная сумка: в комплекте none
  • центральная колонна: rapid
  • Цвет: Нуар декор
  • Крепление Easy Link: Нет
  • Контроль трения: Нет
  • Наклон вперед: -90° / +40°
  • Series 1
  • Независимая ручка горизонтального панорамирования есть
  • Независимая наклонная ручка: есть
  • Поперечный наклон: -90° / +40°
  • Тип ног: Одинарные
  • Тип фиксатора ног: Twist Lock
  • Максимальная рабочая температура: 60 C
  • Минимальная рабочая температура: -30 C
  • Система для панорамирования: ОТСУТСТВУЕТ
  • Панорамное вращение: 360
  • Тип площадки: GS5370SD
  • Быстросъемная система: Да
  • Система для наклонов: ОТСУТСТВУЕТ
  • Диаметр верхнего диска: 35 мм