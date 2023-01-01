Описание

Штативный комплект Traveler GK1555T-82TQD включает штатив GK1555T из карбона и штативную голову GH1382TQD Center Ball Head.



Штатив Gitzo Traveler GT1555T Carbon Fiber Tripod 1 серии - это ультракомпактная 5-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 35,5 см. Штатив рекомендован к использованию с объективами 135мм (максимально до 200мм). Благодаря широкому размаху ног и короткой центральной колонне штатив опускается до 20 см для съемки с нижних ракурсов или макросъемки.



Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости. Штатив Gitzo GT1555T укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски.



Шаровые головы Gitzo Traveler GH1382TQD серии 1 - самые миниатюрные в профессиональной линейке голов Gitzo. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), а также идеально подходит для всех площадок Gitzo D-профиля. Ее быстросъемная площадка фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Эта штативная голова совместима с большинством площадок типа Arca-Swiss от самых разных марок. В ней нет ручки фрикционного контроля.

Как и другие шаровые головы Gitzo, GH1382TQD - это идеально сбалансированная и универсальная штативная голова, спроектированная таким образом, чтобы обеспечивать предельную плавность и точность движений и надежную фиксацию.

GK1555T-82TQD - это высококачественный штативный комплект из карбона, созданный для требовательных фотографов-любителей, которые любят путешествовать налегке.

Характеристики: