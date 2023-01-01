Штатив Gitzo Traveler с шаровой головкой (GK1555T-82TQD)
Код товара : УТ-00019258
Артикул : GK1555T-82TQD
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная
Углы наклона ног
25°, 70°
Пузырьковый уровень
На штативе
Высота со сложенной центральной штангой, см
131.5
Максимальная нагрузка
10 кг
Длина в сложенном положении
35.5 см
Наклон центральной штанги
-90° / +40°
Диаметр ног
11.2, 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 мм
Минимальная высота
30.4 см
Физические характеристики
Вес
1420 г
Вес (брутто), г
2.300
Описание
Штативный комплект Traveler GK1555T-82TQD включает штатив GK1555T из карбона и штативную голову GH1382TQD Center Ball Head.
Штатив Gitzo Traveler GT1555T Carbon Fiber Tripod 1 серии - это ультракомпактная 5-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и опциональной шаровой головы, что позволяет штативу складываться до 35,5 см. Штатив рекомендован к использованию с объективами 135мм (максимально до 200мм). Благодаря широкому размаху ног и короткой центральной колонне штатив опускается до 20 см для съемки с нижних ракурсов или макросъемки.
Ноги штатива изготовлены из штанг Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости. Штатив Gitzo GT1555T укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски.
Шаровые головы Gitzo Traveler GH1382TQD серии 1 - самые миниатюрные в профессиональной линейке голов Gitzo. Эта модель имеет независимый фиксатор панорамирования 360° и обеспечивает бескомпромиссную гладкость шара, так как она выполнена из высококачественной, высокоустойчивой стали и алюминиевых компонентов. Шаровая голова GH1382TQD укомплектована короткой совместимой площадкой Arca-Swiss (GS5370SD), а также идеально подходит для всех площадок Gitzo D-профиля. Ее быстросъемная площадка фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Эта штативная голова совместима с большинством площадок типа Arca-Swiss от самых разных марок. В ней нет ручки фрикционного контроля.
Как и другие шаровые головы Gitzo, GH1382TQD - это идеально сбалансированная и универсальная штативная голова, спроектированная таким образом, чтобы обеспечивать предельную плавность и точность движений и надежную фиксацию.
GK1555T-82TQD - это высококачественный штативный комплект из карбона, созданный для требовательных фотографов-любителей, которые любят путешествовать налегке.
Характеристики:
- Вес: 1420 g
- Материал: Углепластик
- Вес безопасной полезной нагрузки: 10 кг
- Минимальная высота: 30.4 см
- Максимальная высота: 148.5 см
- максимальная высота: (без центральной колонны) 131.5 см
- Длина в сложенном виде: 35.5 см
- Тип головы: Шаровая голова
- диаметр труб ног: 11.2, 14.7, 18.2, 21.7, 25.3 мм
- Секции ног: 5
- Диаметр базы: 35 мм
- угол расстановки ног: 25°, 70°
- Верхнее крепление: 1/4″ винт
- Диаметр шарового шарнира: 32 мм
- Фиксатор шарового шарнира: Да
- Пузырьковый уровень: (кол-во) 1
- Штативная сумка: в комплекте none
- центральная колонна: rapid
- Цвет: Нуар декор
- Крепление Easy Link: Нет
- Контроль трения: Нет
- Наклон вперед: -90° / +40°
- Series 1
- Независимая ручка горизонтального панорамирования есть
- Независимая наклонная ручка: есть
- Поперечный наклон: -90° / +40°
- Тип ног: Одинарные
- Тип фиксатора ног: Twist Lock
- Максимальная рабочая температура: 60 C
- Минимальная рабочая температура: -30 C
- Система для панорамирования: ОТСУТСТВУЕТ
- Панорамное вращение: 360
- Тип площадки: GS5370SD
- Быстросъемная система: Да
- Система для наклонов: ОТСУТСТВУЕТ
- Диаметр верхнего диска: 35 мм