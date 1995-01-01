Штативная площадка Gitzo G1173/14B

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Код товара: УТ-00023913 Артикул: G1173/14B Код товара: УТ-00023913 Артикул: G1173/14B Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Быстросъемная штативная площадка Gitzo G1173-14B совместима со штативными головками Gitzo G1172, G1276, G1276M, G1387B и G1285B. Винт 1/4". Дополнительный фиксирующий штифт устраняет возможность вращения видеокамеры, обеспечивая максимальную стабильность при съёмке. Видео Наш обзор

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