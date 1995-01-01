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Штативная площадка Gitzo G1173/14B

  • G1173/14B
  • G1173/14B
  • G1173/14B
Код товара:УТ-00023913
Артикул:G1173/14B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Быстросъемная штативная площадка Gitzo G1173-14B совместима со штативными головками Gitzo G1172, G1276, G1276M, G1387B и G1285B. Винт 1/4". Дополнительный фиксирующий штифт устраняет возможность вращения видеокамеры, обеспечивая максимальную стабильность при съёмке.