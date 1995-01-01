Зажим для мобильных телефонов Fujimi SM-CL2, 58-90 мм

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Код товара: УТ-00045472 Артикул: 1648 Код товара: УТ-00045472 Артикул: 1648 Тип держателя Для телефона Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Для телефона Описание Раздвижной зажим для смартфонов Fujimi SM-CL2 позволяет расширить возможности съемки на смартфон. Благодаря стандартному штативному гнезду 1/4" его можно установить на штативы, моноподы и другие держатели. Ширина телефона от 58 до 90 мм. Материалы: АБС пластик, сталь, силикон. Видео Наш обзор

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