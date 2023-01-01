Раздвижной зажим для смартфонов Fujimi SM-CL2 позволяет расширить возможности съемки на смартфон. Благодаря стандартному штативному гнезду 1/4" его можно установить на штативы, моноподы и другие держатели. Ширина телефона от 58 до 90 мм. Материалы: АБС пластик, сталь, силикон.