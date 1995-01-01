Раздвижной зажим Fujimi SM-CL1 для мобильных телефонов (уцененный)

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Код товара: УТ-00089636 Артикул: 1183 (у) Код товара: УТ-00089636 Артикул: 1183 (у) Тип держателя Для телефона Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Для телефона Описание Раздвижной зажим для смартфонов Fujimi SM-CL1 позволяет расширить возможности съемки на смартфон. Благодаря стандартному штативному гнезду 1/4" его можно установить на штативы, моноподы и другие держатели. Ширина телефона от 5.5 до 8.5 см. Материалы: АБС пластик, сталь. Видео Наш обзор

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