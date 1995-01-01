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Раздвижной зажим Fujimi SM-CL1 для мобильных телефонов (уцененный)

  • SM-CL1 для мобильных телефонов
  • SM-CL1 для мобильных телефонов
  • SM-CL1 для мобильных телефонов
  • SM-CL1 для мобильных телефонов
  • SM-CL1 для мобильных телефонов
  • SM-CL1 для мобильных телефонов
  • SM-CL1 для мобильных телефонов
Код товара:УТ-00089636
Артикул:1183 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Раздвижной зажим для смартфонов Fujimi SM-CL1 позволяет расширить возможности съемки на смартфон. Благодаря стандартному штативному гнезду 1/4" его можно установить на штативы, моноподы и другие держатели. Ширина телефона от 5.5 до 8.5 см. Материалы: АБС пластик, сталь.