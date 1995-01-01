Раздвижной зажим для смартфонов Fujimi SM-CL1 позволяет расширить возможности съемки на смартфон. Благодаря стандартному штативному гнезду 1/4" его можно установить на штативы, моноподы и другие держатели. Ширина телефона от 5.5 до 8.5 см. Материалы: АБС пластик, сталь.
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